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Gül üreticilerinin Anneler Günü mesaisi

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kesme çiçek merkezlerinden Yalova'da üreticiler, Anneler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor - Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar: - "Anneler Günü bizim için bir bayram, özel günler içinde en çok satış yaptığımız gün"

YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin kesme çiçekte söz sahibi kentlerinden Yalova'da üreticiler, Anneler Günü nedeniyle aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Gül yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden Çınarcık ilçesinin Koru beldesinde de Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor.

Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gül üretiminin beldede yaşayan çok sayıda ailenin gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Özel günlerde işlerinin arttığını belirten Kanar, "Anneler Günü bizim için bir bayram, özel günler içinde en çok satış yaptığımız gün. Beldemizde faaliyet gösteren 400 gül üreticisi çiçeklerini hazırladılar. Sadece bu özel gün için Koru'dan 250-300 bin gül satışının yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Kanar, orkidenin de Anneler Günü'nde rağbet gören çiçeklerden olduğunu ifade etti.

- "Yoğun talep var"

Beldede 20 dönümlük kapalı alanda çiçek yetiştiren Ömer Salman da üretimlerinin yüzde 80'ini gülün oluşturduğunu dile getirdi.

Anneler Günü dolayısıyla yoğun sipariş aldıklarını belirten Salman, "Aldığımız siparişlere göre stoklarımızı hazırlayacağız. Üretim olarak bir güne odaklanmıyoruz ama Anneler Günü'nde yaklaşık 50 bin adet satışımız olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Gül fiyatlarının arz talep çerçevesinde şekilleneceğini söyleyen Salman, perakende satışta fiyatların 10 liraya kadar çıkabildiğini anlattı.

Salman, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerine, özellikle Antalya ve İstanbul'a ürün gönderdiklerini ifade etti.

Mevsim itibarıyla en kaliteli ürünün Yalova'da olduğunu söyleyen Salman, "Ürünlerimiz nisan sonu mayıs başında başlar, ocak ayına kadar devam eder. Antalya'da, Mersin, Adana'da şu an üretim var ama bizim kadar kaliteli olmadığı için son mahsullerini kesecekler Anneler Günü'nde. Sonra üretimi bırakacaklar. Onlar daha çok kış üretimi yapıyorlar. Türkiye'nin en güzel güllerini üretmeye gayret ediyoruz." dedi.

- Çiçek perakendecilerine "yerli gül" çağrısı

Ömer Salman, perakende satış yapan bazı çiçekçilerin ithal güle yöneldiğini belirterek şunları kaydetti:

"(İthal gül gelmesin) demiyoruz ama Türkiye olarak belli dönemlerde üretimimiz az. Genelde kış aylarında yetersiz kalıyor. Tabii ki üç aylık bölümde gelebilir, o konuda hiçbir sıkıntımız yok ama burada üretimimiz başladıktan sonra da ithal gül gelmesin ülkemize. Güllerimiz taze kesim oluyor. İthal gülün gelmesi ise kesimden sonra bir hafta 10 günü buluyor. Ömrünün yarısını, belki yarısından çoğunu tüketmiş oluyor. Yerli güle göre ithali yaklaşık iki kat da pahalı. Bazı renk konularında tercih ediyorlar. Türkiye'de olmayan renkler ama Türkiye'de üretimi olan güllerimiz de var. En azından Türkiye'de üretilenleri Türkiye'den temin etmelerini istiyoruz."

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anneler günü gül Yalova

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