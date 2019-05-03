Gül üreticilerinin Anneler Günü mesaisi

YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin kesme çiçekte söz sahibi kentlerinden Yalova'da üreticiler, Anneler Günü nedeniyle aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Gül yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden Çınarcık ilçesinin Koru beldesinde de Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor. Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gül üretiminin beldede yaşayan çok sayıda ailenin gelir kaynağı olduğunu söyledi. Özel günlerde işlerinin arttığını belirten Kanar, "Anneler Günü bizim için bir bayram, özel günler içinde en çok satış yaptığımız gün. Beldemizde faaliyet gösteren 400 gül üreticisi çiçeklerini hazırladılar. Sadece bu özel gün için Koru'dan 250-300 bin gül satışının yapılmasını bekliyoruz." dedi. Kanar, orkidenin de Anneler Günü'nde rağbet gören çiçeklerden olduğunu ifade etti. - "Yoğun talep var" Beldede 20 dönümlük kapalı alanda çiçek yetiştiren Ömer Salman da üretimlerinin yüzde 80'ini gülün oluşturduğunu dile getirdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2) Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.69 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.5 (2)

Anneler Günü dolayısıyla yoğun sipariş aldıklarını belirten Salman, "Aldığımız siparişlere göre stoklarımızı hazırlayacağız. Üretim olarak bir güne odaklanmıyoruz ama Anneler Günü'nde yaklaşık 50 bin adet satışımız olacak gibi görünüyor." diye konuştu. Gül fiyatlarının arz talep çerçevesinde şekilleneceğini söyleyen Salman, perakende satışta fiyatların 10 liraya kadar çıkabildiğini anlattı. Salman, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerine, özellikle Antalya ve İstanbul'a ürün gönderdiklerini ifade etti. Mevsim itibarıyla en kaliteli ürünün Yalova'da olduğunu söyleyen Salman, "Ürünlerimiz nisan sonu mayıs başında başlar, ocak ayına kadar devam eder. Antalya'da, Mersin, Adana'da şu an üretim var ama bizim kadar kaliteli olmadığı için son mahsullerini kesecekler Anneler Günü'nde. Sonra üretimi bırakacaklar. Onlar daha çok kış üretimi yapıyorlar. Türkiye'nin en güzel güllerini üretmeye gayret ediyoruz." dedi. - Çiçek perakendecilerine "yerli gül" çağrısı Ömer Salman, perakende satış yapan bazı çiçekçilerin ithal güle yöneldiğini belirterek şunları kaydetti: