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Güler Sabancı: "Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür gençliğimize inanıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bilimin yolundan sapmayan, yenilikçi bakış açısıyla ve akılcı düşüncelerle donatılmış, evrensel değerlere yürekten bağlı 'fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür' gençliğimize inanıyoruz" dedi.

Güler Sabancı: "Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür gençliğimize inanıyoruz

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bilimin yolundan sapmayan, yenilikçi bakış açısıyla ve akılcı düşüncelerle donatılmış, evrensel değerlere yürekten bağlı 'fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür' gençliğimize inanıyoruz" dedi.
Güler Sabancı'nın mesajı şöyle:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. Yılını kutluyoruz. Biz, 'milli mücadele' kavramından yalnızca ordularla yapılan savaşı değil, bir toplumun hayatın her alanında geleceğini kurma yolundaki mücadelesini anlıyoruz. Atatürk'ü anmanın en doğru yolunun da zamanın ötesinde, çağları aşan fikirlerini anlamaktan geçtiğini düşünüyoruz.
"Bu nedenle de kendimize her zaman rehber edindiğimiz, 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar' sözleri, 20.yılını kutladığımız Sabancı Üniversitesi’nde kalıcı hale getirilmiştir.
"Atamızın göstediği hedefleri başta Sabancı Üniversitesi’nde yetişen ve dünyanın her yerinde başarılı olan gençler olmak üzere Sabancı Topluluğu’nun tüm kurumlarıyla yarınlara ulaştırmak için çalışıyoruz.
"Her alanda daha parlak bir geleceğe yürümek için, bilimin yolundan sapmayan, yenilikçi bakış açısıyla ve akılcı düşüncelerle donatılmış, evrensel değerlere yürekten bağlı 'fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür' gençliğimize inanıyoruz.
"Bu duygularla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; bağımsızlık ve medeniyet meşalemizi yakan, başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum." (Fotoğraflı)

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