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Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 'paylaşarak, birlikte öğrenmeyi' benimseyerek çok başarılı bir noktaya geldiklerini vurguladı ve "İçinde yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri 'değişmek' ve 'dönüşmek'" dedi.

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 'paylaşarak, birlikte öğrenmeyi' benimseyerek çok başarılı bir noktaya geldiklerini vurguladı ve "İçinde yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri 'değişmek' ve 'dönüşmek'" dedi.
Sabancı Topluluğu şirket ve çalışanlarına yönelik düzenlenan "10. Sabancı Altın Yaka Ödül Töreni" Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, yönetim kurulu üyeleri, Topluluk yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla Sabancı Center'da düzenlendi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuşmasında şunları söyledi:
"Sabancı Topluluğu 90 yılı aşkın geçmişe sahip bir kurum. Bizimki gibi, köklü kurumların kimliği, kültürü sahip olduğu değerlerle ve geleneklerle güçlenir.
"10. yılını kutladığımız Altın Yaka da, yıllar içerisinde kültürümüzün önemli bir parçası haline geldi. Altın Yaka Ödül Programı, uzun vadeli bakış açımızla 'özgün modeller' geliştirme konusundaki başarımızın çok iyi bir örneğidir.
"Aradan geçen yıllara rağmen, aynı tutku ve heyecanla bu yolculuğu sürdürdüğünüzü görmek beni çok memnun ediyor. Altın Yaka’nın ruhunu, birliktelikten güç alma, birbirimizden öğrenme, sürekli değişime açık olma ve yüzümüzü geleceğe dönme yaklaşımımız oluşturuyor.
"Bu ruhu sahiplenmeniz ve programın özünü oluşturan 'paylaşarak, birlikte öğrenmeyi' benimsemenizle bugün çok başarılı bir noktaya geldik.
"Başlangıcından bu yana 800’den fazla proje yarıştı. 150'ye yakın ödül verildi. İçinde yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri 'değişmek' ve 'dönüşmek'.
"Dolayısıyla, Altın Yaka’nın en güçlü yanlarından biri de zamanın ihtiyaçlarına göre kendini yenileyebilen bir model olmasıdır. Yıllar içinde ödül verdiğimiz kategoriler değişerek, 'geleceğin' ve geleceği yakalamak için Topluluğumuzun ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi.
"Böylece, ödül programımız da Topluluğumuzun dönüşümünün bir yansıması niteliğinde oldu. Bu yıl kategorilerimiz yeniden düzenlenerek; daha katılımcı hale geldi. 450 kişilik online jürimiz ön elemeleri yaptı. Finale kalan 16 proje arasından birincileri, törenin katılımcıları belirliyor.
"Ayrıca bu yıl da ödül olarak Sabancı Vakfı’nın aracılığı ile iki önemli projeye destek olunmasından da büyük memnuniyet duyuyorum. Bunu hem programımıza daha kalıcı bir anlam katması bakımından çok değerli buluyorum.
"Hem de bize çok yakıştığını düşünüyorum. Bu gece ödül alanlar elbette olacak ama sonunda kazanan hepimiz, yani; tüm Sabancı Topluluğu’dur. Hep ileriye bakın. Birlikte öğrenmekten, birlikte yaratmaktan vazgeçmeyin.
"Programın özünü oluşturan 'paylaşarak, birlikte öğrenmeyi' benimsemenizle bugün çok başarılı bir noktaya geldik. İçinde yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri ‘değişmek’ ve ‘dönüşmek’.’’
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen de, "Esas değer insandır. Bu yıl aynı zamanda biz yeni stratejimizin de önemli adımlarını attığımız bir süreç yaşıyoruz. Kendimizi, iş yapış biçimimizi, işlerimizi, süreçlerimizi ve reflekslerimizi yeni nesle adapte etmeli ve kültürel transformasyonu sağlamalıyız" dedi.
Sabancı Topluluğu şirketleri beş farklı kategoride ödül almak için yarıştı. Büyük ödül olan Yeni Neslin Sabancı’sı kategorisinde Enerjisa Enerji Young Advisory Board Projesiyle birinci oldu. Dijitalleşme kategorisinde Enerjisa Üretim El Dispatcho Projesi ile ödül alırken; İnovasyon kategorisinde birinci Temsa Motorlu Araçlar’ın L200 Crawler Projesi oldu. Müşteri Deneyimi’nde birinciliği Brisa IETT- Gittiğin Kadar Öde Projesi alırken; Yalın Dönüşüm ve Sürekli Gelişim’de Kordsa Polimer da Geri Dönüşüm Projesi ödülünü aldı. (Fotoğraflı)

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri

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