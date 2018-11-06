FİNANS

Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Son derece kıymetli bir bilim insanımızın, yurt dışından üniversitemize rektör olarak gelmesi gerek üniversitemiz gerekse ülkemiz için büyük bir kazançtır” dedi.  Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers’in rektörlük görevini Yusuf Leblebici’ye teslim ettiği törende, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş döneminden itibaren bir yandan gelenek oluştururken, diğer yandan da yenilik ve değişime açık, sürekli daha iyiyi arayan bir yapı ile ilerlediğini  belirtten Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Önümüzdeki yıl 20.

Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

İstanbul,6 Kasım (DHA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Son derece kıymetli bir bilim insanımızın, yurt dışından üniversitemize rektör olarak gelmesi gerek üniversitemiz gerekse ülkemiz için büyük bir kazançtır” dedi.
Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers’in rektörlük görevini Yusuf Leblebici’ye teslim ettiği törende, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş döneminden itibaren bir yandan gelenek oluştururken, diğer yandan da yenilik ve değişime açık, sürekli daha iyiyi arayan bir yapı ile ilerlediğini belirtten Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önümüzdeki yıl 20. yılımızı tamamlayacağız. Genç bir üniversiteyiz. Bunun yanında ödün vermediğimiz köklü ve güçlü değerlere sahibiz.
“Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak yine geleneklerimize uyumlu bir rektör seçim süreci sonucunda Lozan Federal Teknoloji Enstitüsünden, değerli bilim insanı Yusuf Leblebici’yi Sabancı Üniversitesi rektörlüğü için seçtik.
“Sayın Yusuf Leblebici’nin bu görevi kabul edip gelmesi gerek üniversitemiz, gerekse ülkemiz için büyük bir kazançtır.
“Üniversitemizin kuruluş yıllarında özgün ve öncü sistemimizin oluşum sürecinde de emeği geçen, değerli bilim insanı Sayın Leblebici’nin, dünya çapında başarılar kazanarak müthiş tecrübeler edindiği İsviçre’den, Sabancı Üniversitesi’ne Rektör olarak dönmesi çok gurur vericidir.
“Son derece kıymetli bir bilim insanını, tüm bilim camiasında saygınlığı teslim edilen Lozan Federal Teknoloji Enstitüsündeki görevinden sonra ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz.
“Kendisinin rektörlüğünde üniversitemizin stratejik hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine güvenimiz tamdır.
“Yeni dönemde daha yenilikçi bir eğitim ve daha uygulamaya ağırlık veren araştırma, özellikle lisansüstü çalışmalarda merkezlerle büyüme gibi önemli hedeflerimiz bulunmaktadır.
“Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak Sayın Sayers’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Sayın Leblebici’ye başarılar diliyoruz.”
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü görevini Zehra Sayers’den devralan Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi’nin çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve şöyle deavm etti:
“Üniversitenin ilk kuruluş yıllarında, 1997’den başlayarak önce arama toplantıları ve seminerlere katılarak, devamında, 1999’dan itibaren bilfiil önce Karaköy’deki Minerva Palas’ta, daha sonra da yeni kampüsümüzde devam eden süreç içerisinde, Sabancı Üniversitesi’nin yeni diploma programlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmuştum. “Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş yepyeni yaklaşımları hayata geçiren üniversitemizin ilk adımlarını atması sırasında, bütün çalışmaların içinde bulunmuş, ve bu yeni oluşuma canı gönülden destek olmuştum.
“Akademik kariyerime yurt dışında devam etmeye karar vermeme rağmen Sabancı Üniversitesi ile bağlarım zayıflamadı, aksine kendimi Sabancı Üniversitesi’nin yurt dışındaki bir temsilcisi gibi görmeye devam ettim.
“Önümüzdeki dönemde, hedefimiz, üniversitemizi sadece Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri değil, dünya çapında saygı duyulan, örnek gösterilen bir bilim yuvası haline getirmek olacaktır.
“Yaptığımız araştırma çalışmalarıyla, yetiştirdiğimiz öğrencilerle, topluma sağladığımız katkıyla, ve oluşturacağımız pozitif etkiyle, diğer kurumlara da öncü olmayı amaçlıyoruz.
"Türkiye’de varolan genç potansiyel ve motivasyon ile nelerin başarılabileceğini kendimize ve herkese göstereceğimiz; hem üniversitemize hem de ülkemize yakışacak başarı seviyelerine çıkarabileceğimiz yeni bir döneme başlıyoruz.” (Fotoğraflı)

Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 
Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

Ortak Wi-Fi ağına bağlanmak siber saldırıya yakalanma riskini artırıyor

Ortak Wi-Fi ağına bağlanmak siber saldırıya yakalanma riskini artırıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.