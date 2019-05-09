FİNANS

"Gulet Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir"

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "TYBA Yacht Charter Show"a birbirinden lüks 60'a yakın gulet katıldı - TYBA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güneş Aysun: - "Gulet Bodrum'dan çıkmış ve Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir" - Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan: - "Bu sektör her geçen yıl biraz daha büyüyor ve özellikle Bodrum özelinde bu sektörden para kazanan, sektörün içinde profesyonel olarak çalışan çok fazla insan var"

ALİ BALLI - Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güneş Aysun, Yunanistan ve Hırvatistan'da da gulet turizminin gelişmeye başladığını belirterek, "Gulet Bodrum'dan çıkmış ve Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir. Gulet, Türkiye'nin bir değeri" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde TYBA tarafından 9-12 Mayıs'ta düzenlenen "TYBA Yacht Charter Show"a birbirinden lüks guletler katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında, tekne sahipleri, işletmecileri, yurt içi ve yurt dışından brokerlar bir araya geliyor.

TYBA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2. TYBA Yacht Charter Show Komite Başkanı Güneş Aysun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da dört gün sürecek etkinliğe Fethiye, Marmaris, Bozburun ve Bodrum'dan yaklaşık 60 tekne katıldığını söyledi.

Yat turizmine önemli bir katkı yaptıklarını ifade eden Aysun, "Uluslararası acentelerden gelen birçok davetlimiz var. Bu sektörün profesyonellerine yönelik bir fuar. Onlara Türkiye'de faaliyet gösteren ticari tekneleri tanıtmak, buraya müşterilerini yollamalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

- "Gulet, Türkiye'nin bir değeri"

Bodrum'da guletlerin görsel şölen oluşturduğuna dikkati çeken Aysun, şöyle konuştu:

"Gulet Bodrum'dan çıkmış ve Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir. Biz TYBA olarak hepimiz yat işletmecileriyiz. Bizim amacımız, bunu daha da geliştirmek. Yunanistan ve Hırvatistan'da da gulet turizmi biraz bizden görerek başladı. Gulet, Türkiye'nin bir değeri. Sunduğu imkanlar, iç ve dış rahatlık, konfor, tüm yat turizmine bakarsak dünyada ayrıcalıklı bir yeri var. Bunu standartlarını yükselterek daha iyi bir yere getirmek istiyoruz. Gerek servis kalitesini, gerekse personelleri daha da iyi düzeye getirmek istiyoruz."

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan da TYBA Yacht Charter Show'a, ikinci kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Etkinliğin kendileri için önemine değinen Akaltan, "Teknelerimizin birçoğu geldi. Havanın çok güzel olması, bütün şartların çok pozitif olması bizim için büyük avantaj. Sorunsuz ve keyifli bir şov bekliyoruz." dedi.

- "Bodrum için çok önemli bir sektör"

Mavi yolculuğun 40-45 yıl önce Bodrum'dan başladığını ve daha sonra da bu sektörün çok büyüdüğünü ifade eden Akaltan, şunları söyledi:

"Biz süper yat marinasıyız, ancak gördüğünüz gibi geleneksel teknelerimiz olan 40-50 metrelik guletlerimiz de artık bir mega yat. Bu sektör her geçen yıl biraz daha büyüyor ve özellikle Bodrum özelinde bu sektörden para kazanan, sektörün içinde profesyonel olarak çalışan çok fazla insan var. Bodrum için çok çok önemli bir sektör. Guletler bence denize çok yakışan geleneksel tekneler. Böyle güzel tekneleri güzel bir marinada görmek bizim için çok büyük keyif. Yalıkavak Marina'nın ana sponsoru olduğu etkinliğe katılan bütün ekiplere başarılar diliyoruz."

Yat sektöründe 30 yıldan fazladır faaliyet gösteren milyon avroluk "Halcon Del Mar" teknesi sahibi Birol Gökçe de genel olarak yabancı turistlerle çalıştıklarını belirtti.

Sahibi olduğu teknenin kaptanı olduğunu da ifade eden Gökçe, "Kaliteli müşterileri ağırlayabilmek için büyük ve düzgün bir tekne olması gerekiyordu. Tekneyi üç yılda Marmaris Bozburun'da imal ettik. Yaklaşık 3 milyon avroya mal oldu. Daha çok Ortadoğu, ABD ve Kanada'dan gelen misafirleri ağırlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yat yapımında oldukça iyi seviyelerde olduğunu ifade eden Gökçe, "Bu tarz tekneleri yapma konusunda çok iyi durumdayız. Bu bölgede en başarılı olduğumuz teknelerden bir tanesi guletler. Çok uzun yıllardan bu yana eski denizcilerimizin süngercilikle başlayıp buralara kadar getirmiş olduğu bir dizaynla devam ediyoruz" dedi.

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"2. TYBA Yacht Charter Show" Bodrum gulet muğla tekne Yalıkavak Marina Yat

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