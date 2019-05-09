"Gulet Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir"

ALİ BALLI - Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güneş Aysun, Yunanistan ve Hırvatistan'da da gulet turizminin gelişmeye başladığını belirterek, "Gulet Bodrum'dan çıkmış ve Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir. Gulet, Türkiye'nin bir değeri" dedi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde TYBA tarafından 9-12 Mayıs'ta düzenlenen "TYBA Yacht Charter Show"a birbirinden lüks guletler katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında, tekne sahipleri, işletmecileri, yurt içi ve yurt dışından brokerlar bir araya geliyor. TYBA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2. TYBA Yacht Charter Show Komite Başkanı Güneş Aysun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da dört gün sürecek etkinliğe Fethiye, Marmaris, Bozburun ve Bodrum'dan yaklaşık 60 tekne katıldığını söyledi. Yat turizmine önemli bir katkı yaptıklarını ifade eden Aysun, "Uluslararası acentelerden gelen birçok davetlimiz var. Bu sektörün profesyonellerine yönelik bir fuar. Onlara Türkiye'de faaliyet gösteren ticari tekneleri tanıtmak, buraya müşterilerini yollamalarını sağlamak istiyoruz." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

- "Gulet, Türkiye'nin bir değeri" Bodrum'da guletlerin görsel şölen oluşturduğuna dikkati çeken Aysun, şöyle konuştu: "Gulet Bodrum'dan çıkmış ve Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir. Biz TYBA olarak hepimiz yat işletmecileriyiz. Bizim amacımız, bunu daha da geliştirmek. Yunanistan ve Hırvatistan'da da gulet turizmi biraz bizden görerek başladı. Gulet, Türkiye'nin bir değeri. Sunduğu imkanlar, iç ve dış rahatlık, konfor, tüm yat turizmine bakarsak dünyada ayrıcalıklı bir yeri var. Bunu standartlarını yükselterek daha iyi bir yere getirmek istiyoruz. Gerek servis kalitesini, gerekse personelleri daha da iyi düzeye getirmek istiyoruz." Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan da TYBA Yacht Charter Show'a, ikinci kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Etkinliğin kendileri için önemine değinen Akaltan, "Teknelerimizin birçoğu geldi. Havanın çok güzel olması, bütün şartların çok pozitif olması bizim için büyük avantaj. Sorunsuz ve keyifli bir şov bekliyoruz." dedi.