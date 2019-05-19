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Gülle: İhracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız boynumuzun borcudur

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bizlerin artık, her zaman akademik çalışmalara, bilimsel analizlere ve elbette saha eğitimlerine yer vererek, her zaman sağlam kökleri ile zorluklara karşı dik duran, ihracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız ve geliştirmemiz boynumuzun borcudur" dedi.

Gülle: İhracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız boynumuzun borcudur

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bizlerin artık, her zaman akademik çalışmalara, bilimsel analizlere ve elbette saha eğitimlerine yer vererek, her zaman sağlam kökleri ile zorluklara karşı dik duran, ihracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız ve geliştirmemiz boynumuzun borcudur" dedi.
TİM, ihracat ekosisteminin Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm paydaşları ile buluşmasını sürdürüyor. TİM, açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin 3'üncüsü Ordu’da gerçekleştirdi. Toplantıya Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra Ordu, Giresun ve Samsun’dan çok sayıda ihracatçı da katıldı.
Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bölüşürsek tok olacağımızı, buna karşın bölünürsek yok olacağımızı hiç akıldan çıkartmadan Güneydoğu Anadolu Meclisimizi ve Doğu Anadolu Meclisimizi gerçekleştirdik. Bizlerin artık, her zaman akademik çalışmalara, bilimsel analizlere ve elbette saha eğitimlerine yer vererek, her zaman sağlam kökleri ile zorluklara karşı dik duran, ihracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız ve geliştirmemiz boynumuzun borcudur. Ülke bazında makro planların yanında, iller bazında, birliklerimiz ve illerimizin kanaat önderlerinin de desteği ile daha mikro ölçekte, daha isabetli çalışmalar, bizleri başarıya götürebilme potansiyeli taşıyor. TİM Anadolu Meclisleri programı kapsamında ülkemizi baştanbaşa dolaşacak ve bu potansiyelimizi aktaracağız. Gittiğimiz her yerde, o ilin, o bölgenin ihracatını konuşacağız. Yeni firmalarımızın, girişimcilerimizin ihracat ailesine katılması için çalışacak, mevcut ihracatçılarımızın ihracatlarını artırmaları için gayret edeceğiz" diye konuştu.
DÜNYANIN EN FAZLA FINDIK TİCARETİ ORDU VE GİRESUN’DA
2018 yılında Ordu’nun 203,7 milyon dolar, Giresun’un ise 152,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Gülle, "İllerimizin ihracatta sırasına baktığımızda, Ordu’nun 2018’de en çok ihracat yapan 39’uncu, Giresun’un ise 46’ncı olduğunu görüyoruz. Toplam ihracatımızdan aldıkları payları incelediğimizde ise, 2018’de Ordu’nun 10 binde 12; Giresun’un ise 10 binde 9 pay aldığını görmekteyiz. İki ilimiz de Türkiye’de hatta dünyada fındık denildiğinde ilk akla gelen şehirler. 2018 yılında Ordu’dan 69, Giresun’dan ise 44 milyon dolar fındık ihracatı gerçekleştirilmiş. Yani tüm dünyanın fındık ticaretinin yüzde 6,7’si sadece bu iki ilimizden ihraç ediliyor. Böylesine bir hazinenin, geliştirilip, daha nitelikli hale getirilerek, ilimiz ve bölgemizin ihracatına çok daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.
'ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE EĞİLELİM'
Türkiye'nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu vurgulayan Gülle, "İlimizin gençlerini, akademisyenlerini destekleyelim; yerse yer, cihazsa cihaz, laboratuarsa laboratuar, ne gerekirse sağlayalım. Üniversite-sanayi iş birliğine daha fazla eğilelim. Ülkemizin tüm dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu, fındığın ne denli faydalı olduğunu, sadece çikolata sektöründe değil boyadan ilaç endüstrisine kadar kullanılabilirliğini tüm dünyaya duyuralım. Ayrıca, fındığın toplamasından işlenmesine ve son kullanıcıya ulaşım sürecine kadar tüm alanlarda teknolojik dönüşümü sağlayabilecek yatırımlar ile bir tarım ürününün ötesinde büyük bir marka oluşturup, bunu sadece geleneksel pazarlarımıza değil, tüm dünyaya bu şekilde pazarlayalım" dedi.

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Gülle: İhracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız boynumuzun borcudurGülle: İhracattan güç alan kalkınma anlayışımızı korumamız boynumuzun borcudur

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