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Gülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyiz

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefinin altını doldurmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "90 milyar dolarını Rusya’nın 10 milyar dolarını Türkiye’nin yaptığı bir projeksiyon içinde değiliz; her iki tarafın da kazandığı bir projenin içindeyiz" dedi.

Gülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyiz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Kasım (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefinin altını doldurmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "90 milyar dolarını Rusya’nın 10 milyar dolarını Türkiye’nin yaptığı bir projeksiyon içinde değiliz; her iki tarafın da kazandığı bir projenin içindeyiz" dedi.
Moskova’da “Rusya ve Türkiye’nin iş ilişkilerinin yeni çağı” konulu Rusya-Türkiye İş Forumu’nda konuşan Gülle, "iki ülke arasında 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin altını doldurmak istediklerini" belirtti.
Rusya’ya 90’lı yılların başından bu yana gelip giden bir iş adamı olarak bölgeyi ve Rusya ile ticareti çok iyi bildiğinin altını çizen Gülle, şunları söyledi:
“Ortak bir kalbin aynı duyguları besleyen aynı amaç için çalışan bir sivil toplum örgütünün özel duyguları içindeyiz. 90’lı yılların başından beri bu ülkeye gidip geliyorum. Bugün Türkiye’deki 71 bin ihracatçıların adına onların hedeflerine temsilcilik yapıyoruz.
"Aradan geçen bu süre içerisinde ülkelerimizin bu değişimini giderek gelerek ve çalışarak takip ettik. Önceden İki ülke ilişkilerinde kesintiler olsa da her zaman dostluk kazanır ve kazanmaya devam edecek. Bu dostluğun karşılığı bir işbirliği potansiyelinde olmadığını biliyoruz.
"Önümüzde liderlerimizin koymuş olduğu 100 milyar dolarlık bir hedef var, biz bu hedefin altını doldurmak istiyoruz. Ama aynı oranlar bazında değil, bugün 22 milyar dolarlık ticaret hacmimizin sadece üç milyar dolarını Türkiye geriye kalan kısmını Rusya tarafı yaptı.
"Biz 100 milyar dolarlık hacmi gerçekleştirdiğimizde 90 milyar dolarını Rusya’nın 10 milyar dolarını Türkiye’nin yaptığı bir projeksiyon içinde değiliz. Her iki tarafın da kazandığı bir projenin içindeyiz.
"Bu yüzden Türkiye sadece tarım ürünleri üreten değil, aynı zamanda makinesiyle elektroniğiyle otomotiviyle her türlü sektörüyle gelişen dünyanın 157 ülkesine otomobil satan, 84 ülkesine uçak ve helikopter parçaları satan, 164 ülkeye beyaz eşya satan, 113 ülkeye televizyon satan ve üretim kapasitesi çok büyük bir ülke. Karşılıklı kazan kazan ilkesinde ilişkileri yaratmaya hazırız.
"Dünde buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Çünkü biz hem Rusya’nın büyüklüğü ve geleceğine hem de ülkemizin büyüklüğü ve geleceğine inanıyoruz. Bunları başaracak altyapımız var ve yatırımla bunları destekleyeceğiz.
"O yüzden bu rakamlar bizleri memnun etmiyor. Bunu artırmak için işadamları kuruluşları olarak daha yakın temaslar ve ilişkiler kurarak bunları eyleme geçirme konusunda her türlü işbirliğine hazırız.
"Rusya’nın şu anda 600 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Bu yüzden 100 milyar dolarlık hedef bir tercih meselesidir, Rusya ve Türkiye birbirini tercih edecek.
"Biz bu birbirini tercih etmede daha fazla tolerans, daha fazla kolaylık, daha fazla istisna istiyoruz. Türk mallarının tercih edilmesini istiyoruz. Uluslararası başarımızı burada da genişletmek istiyoruz. Bunları bizler isteyeceğiz, sağolsun bakan yardımcıları da bu yolları açacaklar.” (Fotoğraflı)

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