FİNANS

"Gümrüğe takılan" eşya ve araçlar 268 milyon lira kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Hızlı, şeffaf, kolay erişilir, güvenli şekilde ihalelere girme imkanı veren e-ihale sistemiyle 2017 ve 2018 yılının ilk üç ayında toplam 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış gerçekleştirilmiştir" - "Yeni bir düzenleme de eşyanın geri dönüşüm yöntemiyle tasfiye edilmesidir. Böylelikle, 2017 yılında gümrüklerde gerçekleştirilen yaklaşık 132 milyon lira tutarındaki imha işleminin, geri dönüşümle yapılması ve buradan da bir ekonomik değer üretilmesi amaçlanmaktadır" - "Yapılan değişikliklerle geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlarda bulunan eşyanın depolanmasında gelişen teknoloji imkanlarının ve RFID/barkod okuma sistemlerinin daha etkin kullanılmasıyla, eşyalara elektronik ortamda anlık takip imkanı getirilmiştir"

EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerde el konulan ürünlerin e-ihale sistemiyle satıldığını belirterek, bu kapsamda 2017'de ve bu yılın ilk üç ayında 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış yapıldığını belirtti.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrüklerde el konulan eşya ve taşıtların devlet malı haline geldiğini söyledi.

Bunların tasfiyesine ilişkin usulleri düzenleyen Tasfiye Yönetmeliği'nde 3 Haziran'da değişiklik yapıldığını dile getiren Tüfenkci, değişiklikle, devlet malı haline gelen ve tasfiye edilmek üzere ambarlarda bekletilen eşyalara ilişkin iş ve işlem süreçlerinin kısaltılarak, tasfiyenin hızla yapılması ve bunların ülke ekonomisine kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Söz konusu eşya ve taşıtların, 21 ildeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tasfiye işletme müdürlüklerince e-ihale yöntemiyle satıldığını anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Halen, tasfiye işletme müdürlüklerinin tamamında eşya ve araç ihaleleri e-ihale sistemi aracılığıyla internet ortamında gerçekleştirilmekte olup, sistemde 110 binin üzerinde kayıtlı üye bulunmaktadır. e-ihale sistemine akıllı telefon ve tabletlere e-ihale mobil uygulaması yüklenerek de girilebilmektedir. Hali hazırda kullanıcıların yüzde 40'ı işlemlerini mobil cihazla yapmaktadır. Hızlı, şeffaf, kolay erişilir, güvenli şekilde ihalelere girme imkanı veren e-ihale sistemiyle 2017 ve 2018 yılının ilk üç ayında toplam 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik değişikliğiyle, bekletilmeyecek nitelikteki eşya da e-ihale kapsamına alınmıştır."

- El konulan ürünlere sigorta

Tüfenkci, gümrük idarelerinin ambarlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik de değişikliklere gidildiğini belirterek, muhafaza edilen eşyaların doğal afet, hırsızlık veya iş kazaları gibi durumlarla karşılaşılması muhtemel ekonomik kayıplara karşı sigortalanmasına da imkan sağlandığını bildirdi.

Değişiklikle kamu kurum ve kuruluşları, özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere gümrüklerde devlet malı haline gelen her türlü eşyanın bedelli veya bedelsiz olarak tahsisinin kolaylaştırıldığını anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliğiyle getirilen yeni bir düzenleme de eşyanın geri dönüşüm yöntemiyle tasfiye edilmesidir. Böylelikle, 2017 yılında gümrüklerde gerçekleştirilen yaklaşık 132 milyon lira tutarındaki imha işleminin geri dönüşümle yapılması ve buradan da bir ekonomik değer üretilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan değişikliklerle geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlarda bulunan eşyanın depolanmasında gelişen teknoloji imkanlarının ve RFID/barkod okuma sistemlerinin daha etkin kullanılmasıyla, eşyalara elektronik ortamda anlık takip imkanı getirilmiştir."

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Antalya turizminde bir rekor dahaAntalya turizminde bir rekor daha
TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştıTIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-ihale sistemi Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Tasfiye Yönetmeliği

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.