Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması

Gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz ile idari para cezalarını yeniden yapılandırmak isteyen borçluların, 13 Temmuz günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurması gerekecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, 31 Mart'tan önce yükümlülüğü doğan ve 18 Mayıs itibariyle kesinleşen, vadesi geldiği halde ödenmemiş gümrük vergileri ile bunlara bağlı faiz yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi amme alacakları ile bunlara bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

İdari para cezalarının yüzde 50'sinin tamamen ödenmesi şartıyla, kalan yüze 50'si tahsil edilmeyecek. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar silinecek.