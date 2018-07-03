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Gümrük Bakanlığı: İhracat Haziran’da yüzde 1.21 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

İhracat Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.21 azalarak, 12.97 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70.2’ye yükseldi.

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - İhracat Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.21 azalarak, 12.97 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70.2’ye yükseldi.
Gümrük Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk altı ayda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.33 arttığı vurgulanarak şu değerlendirmeler yapıldı;
"Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6.33 artarak 82.28 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9.2 artış ile 161.9 milyar dolara yükseldi.
"İthalat ise Haziran'da yüzde 3.62 azalarak, 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.
"Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu.
"2018 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları' faslını (2.13 milyar dolar),
"Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler (1.24 milyar dolar)
"Demir ve Çelik (880 milyon dolar) izledi.
"Ocak-Haziran döneminde ise en çok ihracat 13 milyar 751 milyon dolar ile 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları' faslından gerçekleştirildi.
"Haziran ayında en çok ithal edilen 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' faslını (3 milyar 475 milyon dolar), 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' (2.2 milyar dolar) ve 'Demir ve çelik' (1.6 milyar dolar) ithalatı takip etti.
"Haziran'da en çok ihracat yapılan ülke Almanya.
"Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla; Almanya (1.3 milyar dolar), İngiltere (891 milyon dolar) ve İtalya (817 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.
"En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Çin (1.84 milyar dolar), Rusya (1.83 milyar dolar) ve Almanya (179 milyar dolar) olarak gerçekleşti.
"2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ‘Deniz Yolu’ (8.15 milyar dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ (3.67 milyar dolar) ve ‘Hava Yolu’ ulaşımı (969 milyon dolar) izledi.
"İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz Yolu’ (12.59 milyar dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ ulaşımı (3.09 milyar dolar) ve ‘Hava Yolu’ (1.97 milyar dolar) izlemektedir.
"Kadın esnaf ve sanatkâr sayımız 300 bine yaklaştı. 2018 yılı Haziran ayı itibariyle aktif firma sayısı bir önceki aya göre 5.633 adet artarak 1.862.542 oldu.
"Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 44.456, bildirim sayısı ise 12.277.641’dir. Kadın esnaf sayımız 277.939 iken, erkek esnaf sayımız 1.452.816 oldu. 2018 yılı Haziran ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2.07 artarak 12.121’e ulaştı.
"Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1.715.968 oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayı itibariyle, 451.783 esnaf ve sanatkârımız yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanırken, 21.460 esnaf ve sanatkârımız ise yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) krediden yararlandı.”

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