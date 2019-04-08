BRÜKSEL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gümrük Birliği'ni modernize edecek müzakereler artık başlatılmalı. Bu konunun siyasi gerekçelerle ertelenmesi doğru değil. Zira bu modernizasyon, Türkiye ve AB için de faydalıdır." dedi. Hisarcıklıoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen ve eş başkanlığını yaptığı Türkiye-AB 38'inci Karma İstişare Komitesi toplantısının açılışında konuştu. Toplantının, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-AB ilişkileri her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Türkiye ve tüm AB ülkeleri; mülteci ve yasa dışı göç akımı, terörizm, siber saldırılar, uluslararası ticarette yükselen korumacılık eğilimi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi ortak sorunlarla karşı karşıya... Hiçbir ülke, bu sorunlarla tek başına mücadele edemez. Bu, Türkiye için de geçerli, AB için de geçerli. Dolayısıyla Türkiye ve AB; hiç olmadığı kadar birlikte çalışmaya, küresel sorunlarla birlikte mücadele etmeye mecburdur." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, önceki neslin AB gibi dünyanın en önemli barış projesini geride bıraktığını anımsatarak, sonraki nesillere daha zengin, daha güvenli ve daha huzurlu bir kıta bırakılması gerektiğini söyledi. - "İktisadi açıdan Türkiye ve Avrupa, birbirine eklemlenmiştir" Rifat Hisarcıklıoğlu, katılım sürecinin esasen Türkiye-AB ilişkilerinin temeli olduğuna işaret ederek, "Şu an Türkiye-AB ilişkilerinin en öncelikli konusu, katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanmasıdır." ifadesini kullandı. Türkiye ve AB'nin ekonomi, sosyal politika, enerji, terörle mücadele, Suriyeliler ve dış politika gibi yakın iş birliği ve diyalog içinde olması gereken alanları bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının da gündemde öncelikli olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin, "Avrupa ve Türk iş dünyaları olarak mutabık olunmasına rağmen Gümrük Birliği modernizasyon müzakerelerinin hala başlatılmamış olmasını anlayamıyoruz. Oysa iktisadi açıdan Türkiye ve Avrupa, birbirine eklemlenmiştir." ifadelerini kullandı.