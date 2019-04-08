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"Gümrük Birliği'ni modernize edecek müzakereler artık başlatılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Gümrük Birliği'ni modernize edecek müzakereler artık başlatılmalı. Bu konunun siyasi gerekçelerle ertelenmesi doğru değil. Zira bu modernizasyon, Türkiye ve AB için de faydalıdır" - "Türkiye ve AB; hiç olmadığı kadar birlikte çalışmaya, küresel sorunlarla birlikte mücadele etmeye mecburdur" - "Şu an Türkiye-AB ilişkilerinin en öncelikli konusu, katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanmasıdır"

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gümrük Birliği'ni modernize edecek müzakereler artık başlatılmalı. Bu konunun siyasi gerekçelerle ertelenmesi doğru değil. Zira bu modernizasyon, Türkiye ve AB için de faydalıdır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen ve eş başkanlığını yaptığı Türkiye-AB 38'inci Karma İstişare Komitesi toplantısının açılışında konuştu.

Toplantının, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-AB ilişkileri her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Türkiye ve tüm AB ülkeleri; mülteci ve yasa dışı göç akımı, terörizm, siber saldırılar, uluslararası ticarette yükselen korumacılık eğilimi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi ortak sorunlarla karşı karşıya... Hiçbir ülke, bu sorunlarla tek başına mücadele edemez. Bu, Türkiye için de geçerli, AB için de geçerli. Dolayısıyla Türkiye ve AB; hiç olmadığı kadar birlikte çalışmaya, küresel sorunlarla birlikte mücadele etmeye mecburdur." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, önceki neslin AB gibi dünyanın en önemli barış projesini geride bıraktığını anımsatarak, sonraki nesillere daha zengin, daha güvenli ve daha huzurlu bir kıta bırakılması gerektiğini söyledi.

- "İktisadi açıdan Türkiye ve Avrupa, birbirine eklemlenmiştir"

Rifat Hisarcıklıoğlu, katılım sürecinin esasen Türkiye-AB ilişkilerinin temeli olduğuna işaret ederek, "Şu an Türkiye-AB ilişkilerinin en öncelikli konusu, katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye ve AB'nin ekonomi, sosyal politika, enerji, terörle mücadele, Suriyeliler ve dış politika gibi yakın iş birliği ve diyalog içinde olması gereken alanları bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının da gündemde öncelikli olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin, "Avrupa ve Türk iş dünyaları olarak mutabık olunmasına rağmen Gümrük Birliği modernizasyon müzakerelerinin hala başlatılmamış olmasını anlayamıyoruz. Oysa iktisadi açıdan Türkiye ve Avrupa, birbirine eklemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'ni modernize edecek müzakerelerin artık başlatılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu konunun siyasi gerekçelerle ertelenmesi doğru değil. Zira, bu modernizasyon, Türkiye ve AB için de faydalıdır." dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi ve Avrupa'nın 4'üncü büyük ihracat pazarı konumunda olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, AB'nin Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğunu, Türkiye'deki yabancı yatırımcılar sıralamasında Avrupalı yatırımcıların ilk sırada yer aldığını söyledi.

- "Türkiye'nin bu reformları gerçekleştirme kararlılığında olduğunu çok iyi biliyoruz"

TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin iktisadi ve siyasi dönüşüm çabalarında AB ile ilişkilerin yol gösterici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB üyelik süreci kapsamlı reformlar gerektirmektedir. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve piyasa ekonomisi konusunda köklü reformlara imza attık. Eksikliklerimiz var mı? Var. Yapılacak çok işimiz, atılacak daha çok adımımız var. Bunların da farkındayız. Bu reformları zaten yapmak zorundayız. Bunu kendi insanımız için, kendi ekonomimiz için yapmak zorundayız. Türkiye'nin bu reformları gerçekleştirme kararlılığında olduğunu çok iyi biliyoruz."

Hisarcıklıoğlu, vize konusunun da öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, vize serbestisinin aslında her iki tarafın da yararına olduğunu, bir an önce vize serbestisi diyaloğunun tamamlanması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Avrupa Birliği Brüksel Hisarcıklıoğlu (KİK)

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