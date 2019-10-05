"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi orta vadede kazanç sağlar"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği'nin modernizasyonu noktasında çalışmalarda bulunduklarını aktararak, "Türkiye ve AB arasındaki güncel ilişkilere iş dünyası perspektifinden bakacak olursak, orta vadede kazanç sağlayacak tek gündem Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesidir." ifadelerini kullandı. DEİK AB Çalışma Grubu üyeleri ve DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Avrupa Ekonomik Senatosu'ndan (EES) üst düzey bir heyetle bir araya geldi. DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına geçekleştirdikleri üç günlük Brüksel ziyaretlerini tamamladıklarını ve yakın gelecekte diğer Avrupa başkentlerini de ziyaret etmeyi planladıklarını bildirdi. Söz konusu ziyarette Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey teknokratlar ve Ekonomik ve Soyal Komite temsilcileriyle düşünce ve endişelerini paylaştıklarını aktaran Okyay, "Burada amacımız AB Konseyi'nde Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun başlaması için var olan tıkanıklığı gidermekti. Bir kez daha fark ettik ki birbirimizle konuşmak gerçekten işe yarıyor. Ziyaret ettiğimiz kişilerden çok farklı fikirler aldık ve gelecek günlerde birlikte çalışacağız." dedi.

- İş dünyasına "iyimser tavırla destek olma" çağrısı Okyay, AB-Türkiye ilişkilerinin geçen üç yılda en kötü dönemini yaşamasına rağmen Türk iş dünyasının temsilcileri olarak iş birliği ve ticari ilişkilerin güçlü bir şekilde savunulması gerektiğine inandıklarını ve bu ilişkilerin yeniden canlanması için fırsatlar gördüklerini anlattı. Canlanma sürecinde her iki taraftaki iş dünyasına, "iyimser tavırla destek olma" çağrısında bulunan Okyay, şunları kaydetti: "Türkiye ve AB arasındaki güncel ilişkilere iş dünyası perspektifinden bakacak olursak, orta vadede kazanç sağlayacak ve kazan-kazan çözümü üretecek tek gündem Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesidir. Brüksel ziyaretimizden önce Türkiye'nin Avrupa'ya ve Avrupa iş dünyasına katma değerine nasıl katkı sağladığıyla ilgili dikkati çekici bir rapor hazırladık. Görüşmede de Türk endüstrisinin AB'nin rekabetçiliği için önemine vurgu yaptık. Ülkemiz, Avrupa ve diğer ülkeler için çok önemli bir ülke. İş insanları olarak ilişkilerin daha da geliştirilmesine önem vermeliyiz."