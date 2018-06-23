Türkiye'nin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen vize işlemlerine dair usul ve esaslar düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'nin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin, Gümrük Müdürlükleri tarafından vize edildiği durumlardaki vize işlemleri, ilgili Gümrük Müdürlüğünün kullanımı için üretilen gümrük kaşeleri kullanılarak gerçekleştirilecek.

Gümrük kaşesi sadece belirtilen mevzuat kapsamında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin "gümrük vizesi" ile "sonradan kontrol talebine ilişkin alanların" vize edilmesi ya da onaylanması amacıyla kullanılacak.

- Kaşe standardının tespiti

Gümrük müdürlüklerinin ihtiyacına uygun sayıda yapımına karar verilen kaşeler, Bakanlık tarafından imal edilecek veya ettirilecek.