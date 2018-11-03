Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

Gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünlerin katma değer vergisinin (KDV) belirlenmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığının, "Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas gümrük kıymeti, işlem görmüş ürünün bünyesinde yer alan yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri, yurt dışından alınanların gümrük kıymetleri ve işlem görmüş ürün için yapılan tüm maliyetlerden oluşacak.

Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünlerin KDV'sinin belirlenmesinde izlenecek süreç de belirlendi. Buna göre, gümrük kontrolü altında işleme faaliyetleri neticesinde elde edilmiş ürün için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından rapor hazırlanacak. Raporda, rejim kapsamında ithal edilmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmuş nihai ürün içerisindeki miktarı ve işleme faaliyetinin rejim çerçevesinde mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı tespit edilecek.