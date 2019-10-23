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Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: - "Yasa teklifiyle ihracatı gözeten ve önceleyen bir yaklaşımı getirdik. Bu yüzden cezayla fiili orantılı hale getiriyoruz" - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Kaçakçılığı ve kaçak ürünlere olan talebi, satışının ve ticaretinin önüne geçmeden azaltamazsınız" - MHP Konya Milletvekili Esin Kara: - "İhracatın artırılmasına, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılacak her adımı olumlu karşılıyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ihracatı gözeten ve önceleyen bir yaklaşımı ortaya koyduklarını, bu yüzden cezayla fiilin orantılı hale getireceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde, İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kanun teklifini genel olarak olumlu bulduklarını söyledi.

Teklifin, kapsamlı bir içeriğe sahip olmadığını, daha çok cezalara ilişkin hükümleri düzenlediğini savunan Türkkan, teklifle bir taraftan cezai yaptırımların artırıldığını diğer taraftan bazı cezalarda indirime gidildiğini ifade etti.

Gümrük kaçakçılığının, Türkiye'nin yıllardır en önemli problemlerinden olduğunu, yalnızca geçen yıl gümrüklerde 3 milyar liranın üzerinde kaçakçılık olayı yaşandığını dile getiren Türkkan, "Kaçakçılığı ve kaçak ürünlere olan talebi, satışının ve ticaretinin önüne geçmeden azaltamazsınız, özellikle internet üzerinden yapılan satışlara ve sokaklara hakim olamazsınız. Alınan her önlem çok geçmeden işlevsiz hale geliyor." dedi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, kanun teklifinin, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içerdiğini hatırlatarak, "İhracatın artırılmasına, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılacak her adımı olumlu karşılıyoruz." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Kanun teklifi yasalaşırsa Türkiye'deki kaçakçılığı, adaletsizliği, gümrük kapılarında yaşanan olumsuzlukları daha yüksek seviyede konuşacağız." dedi.

Akar, teklifin yasalaşması durumunda kaçak sigara kullanımını daha da artıracağını savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 85 milletvekiliyle Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi sunduklarını, teklifin içeriği ve kapsamının ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hazırlandığını söyledi.

Türkiye'de, 2000'li yıllarda 31 milyar dolar olan ihracatın geçen yıl itibarıyla 168 milyar dolara çıktığını belirten Altunyaldız, "Bunu daha da artırmak için gümrük rejimlerini modernize ediyoruz, gümrüğü daha hızlı ve daha kolay işlem yapılacak idareler haline getiriyoruz. Ticaret erbabını gümrükle çözüm ortağı haline getiriyoruz." diye konuştu.

Yasa teklifiyle ihracatı gözeten ve önceleyen bir yaklaşımı getirdiklerini, cezayla fiil arasındaki dengeyi kurmaya çalıştıklarını paylaşan Altunyaldız, "Cezanın amacı ıslah etmektir, uygulamayı daha iyi yapabilmektir. Bu yüzden cezayla fiili orantılı hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmalarla özellikle gümrük idaresini ve işlemlerini dijitalleşmeyle birlikte daha çok sistemin üzerine yıkmaya çalışan bir anlayışla hareket ettiğini anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Sistem oluşturursanız izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sistem oluşturursanız şeffaf olursunuz, sonuçları öngörürsünüz. Bu nedenle de dünden bugüne ortaya koyduğumuz sistemlerle bir taraftan kağıtsız gümrük projelerini hayata geçirmişiz diğer taraftan tüm dış ticaret işlemlerini elektronik ortama aktarmışız. İşletmelerimize sonuna kadar güveniyoruz ancak güven, kontrol etmeyi, denetlemeyi asla dışlamaz. O yüzden hem güveniyoruz hem de denetliyoruz. Bu yüzden sistemleri dijital hale getiriyoruz ki kimin ne yaptığını sistem üzerinden tek tek görebilelim."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak birinci bölüm üzerindeki görüşmelere geçildi.

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