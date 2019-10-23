Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ihracatı gözeten ve önceleyen bir yaklaşımı ortaya koyduklarını, bu yüzden cezayla fiilin orantılı hale getireceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde, İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kanun teklifini genel olarak olumlu bulduklarını söyledi.

Teklifin, kapsamlı bir içeriğe sahip olmadığını, daha çok cezalara ilişkin hükümleri düzenlediğini savunan Türkkan, teklifle bir taraftan cezai yaptırımların artırıldığını diğer taraftan bazı cezalarda indirime gidildiğini ifade etti.

Gümrük kaçakçılığının, Türkiye'nin yıllardır en önemli problemlerinden olduğunu, yalnızca geçen yıl gümrüklerde 3 milyar liranın üzerinde kaçakçılık olayı yaşandığını dile getiren Türkkan, "Kaçakçılığı ve kaçak ürünlere olan talebi, satışının ve ticaretinin önüne geçmeden azaltamazsınız, özellikle internet üzerinden yapılan satışlara ve sokaklara hakim olamazsınız. Alınan her önlem çok geçmeden işlevsiz hale geliyor." dedi.