FİNANS

Gümrük Kanunu'ndaki cezalara ayar gelecek

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

On Birinci Kalkınma Planı'na göre kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek, ihracatta gümrük aşamasında belge, tahlil ve onay işlemleri için alınan ücretler de rekabetçilik önünde engel oluşturmaması için yeniden belirlenecek - Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilecek, hudut kapılarında görev yapan tüm kurumlarda 7/24 çalışma başlatılacak, tüm ödemelerin 24 saat kartlı ve elektronik sistemle yapılması sağlanacak

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek, ihracatta gümrük aşamasında belge, tahlil ve onay işlemleri için alınan ücretler rekabetçilik önünde engel oluşturmaması için yeniden tespit edilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda, ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması, kaçakçılığın önlenmesi ve işlemlerde şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılması için gümrüklerde yapılacak yeniliklere yer verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gümrük işlemleri için farklı kurumlardan temin edilen belgelerin tek başvuru noktasından elektronik olarak alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Geçiş belgesi tahsislerinde dağıtım ofislerine ibraz edilen evrakın tamamı elektronik ortama alınacak, kağıt belge ibrazı sonlandırılacak.

Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek. İhracatta gümrük aşamasında belge, tahlil ve onay işlemleri için alınan ücretler arasında rekabetçilik önünde engel oluşturanlar yeniden belirlenecek.

Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilecek, hudut kapılarında görev yapan tüm kurumlarda 7/24 çalışma başlatılacak, Gümrük Müşavirleri Odası kurulacak.

Kara sınır kapıları ve iç gümrüklerde tüm ödemelerin 24 saat kartlı ve elektronik sistemle yapılması sağlanacak.

- İstanbul Havalimanı'na "Veteriner Sınır Kontrol Noktası"

Gümrük kontrollerinde ve kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak, eşya, taşıt ve yolcu kontrollerinde ileri teknolojiye sahip sistemler ve uygulamalar bütçe imkanları çerçevesinde yaygınlaştırılacak.

Veteriner sınır kontrollerinin etkin olabilmesi amacıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası müdürlüklerinin hizmet binaları yapılacak.

Ambarlı, Derince, Tekirdağ limanlarında yer sorunları çözülecek, ihtiyaç duyulan makine teçhizat temin edilecek.

Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı Projesi hayata geçirilecek, dış ticaret işlemlerinin daha analitik olarak değerlendirilmesi için Kurumsal Karar Destek Sistemi yazılımı güncellenecek ve kapasitesi artırılacak.

- Gümrükte bekleme süreleri kısalacak

Öte yandan Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 415 olan toplam yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma sayısı plan dönemi sonunda 575'e çıkacak.

İhracatta yükün deniz limanlarında gümrük gözetiminde ortalama bekleme süresi 2,1 günden 0,8 güne, kara kapılarında bekleme süresi de 6,2 günden 2,4 güne gerileyecek.

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