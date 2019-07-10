Gümrük Kanunu'ndaki cezalara ayar gelecek

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek, ihracatta gümrük aşamasında belge, tahlil ve onay işlemleri için alınan ücretler rekabetçilik önünde engel oluşturmaması için yeniden tespit edilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda, ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması, kaçakçılığın önlenmesi ve işlemlerde şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılması için gümrüklerde yapılacak yeniliklere yer verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gümrük işlemleri için farklı kurumlardan temin edilen belgelerin tek başvuru noktasından elektronik olarak alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Geçiş belgesi tahsislerinde dağıtım ofislerine ibraz edilen evrakın tamamı elektronik ortama alınacak, kağıt belge ibrazı sonlandırılacak.

Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek. İhracatta gümrük aşamasında belge, tahlil ve onay işlemleri için alınan ücretler arasında rekabetçilik önünde engel oluşturanlar yeniden belirlenecek.