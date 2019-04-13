İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin, her ülkenin dış ticarette kendi menfaatini kolladığını belirterek, "Türkiye'nin süratle milli bir gümrük kanunu yapması gerekiyor. Ticareti kolaylaştırırken çevremizdeki tehlikeleri de asla unutmamalı, ona göre tedbir almalıyız." dedi.

Keskin, AA muhabirine, gümrük müşavirlerinin taleplerine ve yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her ülkenin dış ticarette kendi menfaatini kolladığını dile getiren Keskin, "Türkiye'nin süratle milli bir gümrük kanunu yapması gerekiyor. Yaklaşık 20 yıldır kullandığımız gümrük kanunu, Avrupa Birliği'nin bize dikte ettiği tercüme bir kanun. Komşularımız, iç kargaşanın hiç bitmediği ülkeler. Ticareti kolaylaştırırken çevremizdeki tehlikeleri de asla unutmamalı, ona göre tedbir almalıyız." ifadelerini kullandı.

Dış ticaret erbaplarının yasal bir zorunluluk olmamasına karşın gümrük müşavirleriyle çalıştıklarını belirten Keskin, dış ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 92'sinin gümrük müşavirleri eliyle yürütüldüğünü söyledi. Keskin, antrepolar dahil olmak üzere, 2018'de gerçekleştirilen 7 milyon ithalat ve ihracat beyannamesinin 6,5 milyonun gümrük müşavirleri tarafından takip edilerek sonuçlandırıldığını aktardı.