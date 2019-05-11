FİNANS

Gümrük tespitine teknoloji takviyesi

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

İşlem hacmi yoğun olan Ambarlı, Haydarpaşa, Mersin, Alsancak ve Gemlik limanlarında yeni mobil tarama sistemleri devreye alındı - Sistem, araç ve konteynerlerin röntgenini çekerek toplum sağlığını, ülke güvenliğini tehdit eden tüm yasa dışı unsurların fiziki arama yapılmadan görülebilmesine imkan sağlıyor

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, gümrük kapılarında yasal ticaretin hızlandırılması ve yasa dışı eşyanın anında tespit edilerek ülkeye girişinin engellenmesi amacıyla aldığı önlemlere bir yenisini ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, limanlarda konteyner yoluyla yapılan kaçakçılığın tespiti amacıyla Avrupa Birliği fonuyla temin edilen, hareket kabiliyeti yüksek 5 adet "Backscatter Van" tipi Mobil Tarama Sistemi, işlem hacmi yoğun olan Ambarlı, Haydarpaşa, Mersin, Alsancak ve Gemlik limanlarında bu ay itibarıyla faaliyete geçirildi.

Mobil olması sebebiyle kontrolü yapılacak konteyner alanına dakikalar içerisinde götürülebilen sistem sayesinde liman trafiği olumsuz etkilenmeyecek. Böylece yasal ticaret de hız kesmeden devam edecek.

Sistem, araç ve konteynerlerin röntgenini çekerek eşya, araç ve konteynerin içerisine gizlenmiş uyuşturucu, silah, mühimmat, patlayıcı başta olmak üzere toplum sağlığını, ülke güvenliğini tehdit eden tüm yasa dışı unsurların fiziki arama yapılmadan görülebilmesine imkan sağlıyor.

- Hassas burunlu dedektör köpek

Öte yandan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce AB fonu ile yürütülen bir başka proje kapsamında ise teşkilatın operasyonel kapasitesini artıracak tam donanımlı 70 devriye ve dedektör köpek aracı ile 50 hassas burunlu dedektör köpek envantere kazandırıldı.

Uyuşturucu, silah-mühimmat-patlayıcı, çay-tütün ve nakit para konularında yoğun eğitimlerden geçirilen dedektör köpekler, önümüzdeki dönemde havalimanlarında hem eşya hem yolcu kontrollerinde önemli rol oynayacak.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümrük kapıları Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Mobil Tarama Sistemi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Tarihi TürkAkım projesinde son aşamaya gelindi

Tarihi TürkAkım projesinde son aşamaya gelindi

Tarihi rekor kırıldı! Sıralama belli oldu

Tarihi rekor kırıldı! Sıralama belli oldu

Dolar 6 TL'nin altına indi!

Dolar 6 TL'nin altına indi!

Ramazanda zam yok!

Ramazanda zam yok!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.