Gümrük tespitine teknoloji takviyesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, gümrük kapılarında yasal ticaretin hızlandırılması ve yasa dışı eşyanın anında tespit edilerek ülkeye girişinin engellenmesi amacıyla aldığı önlemlere bir yenisini ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, limanlarda konteyner yoluyla yapılan kaçakçılığın tespiti amacıyla Avrupa Birliği fonuyla temin edilen, hareket kabiliyeti yüksek 5 adet "Backscatter Van" tipi Mobil Tarama Sistemi, işlem hacmi yoğun olan Ambarlı, Haydarpaşa, Mersin, Alsancak ve Gemlik limanlarında bu ay itibarıyla faaliyete geçirildi.

Mobil olması sebebiyle kontrolü yapılacak konteyner alanına dakikalar içerisinde götürülebilen sistem sayesinde liman trafiği olumsuz etkilenmeyecek. Böylece yasal ticaret de hız kesmeden devam edecek.

Sistem, araç ve konteynerlerin röntgenini çekerek eşya, araç ve konteynerin içerisine gizlenmiş uyuşturucu, silah, mühimmat, patlayıcı başta olmak üzere toplum sağlığını, ülke güvenliğini tehdit eden tüm yasa dışı unsurların fiziki arama yapılmadan görülebilmesine imkan sağlıyor.