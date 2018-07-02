Gümrük ve Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bülteni (1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziranda ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 480 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolara, ithalat da yüzde 3,62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Haziran 2017'de yüzde 68,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

