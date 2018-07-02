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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bülteni (2)

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziranda en çok ihracat yapılan fasıl 2 milyar 132 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu - Haziran ayı itibarıyla Türkiye genelinde 1 milyon 862 bin 840 esnaf ve sanatkar iş yeri bulunuyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziranda en çok ihracat 2 milyar 132 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" faslında gerçekleşti.

Bakanlığın haziran ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, haziranda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 132 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 240 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 880 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Haziranda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 475 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 313 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 891 milyon dolarla İngiltere ve 817 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 837 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 829 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından haziran ayında tahsil edilen vergiler 12 milyar 96 milyon lira oldu.

- Şirket verileri

Haziran itibarıyla aktif limited şirket sayısı 769 bin 795, ticari işletme sayısı 721 bin 46, şube sayısı 198 bin 452, anonim şirket sayısı 125 bin 295, kooperatif sayısı 35 bin 309, kolektif şirket sayısı 10 bin 861, komandit şirket sayısı bin 784 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde haziran ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 862 bin 542, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 862 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

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dış ticaret verileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı haziran

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