Gümrük ve Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bülteni (2)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziranda en çok ihracat 2 milyar 132 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" faslında gerçekleşti.

Bakanlığın haziran ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, haziranda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 132 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 240 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 880 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Haziranda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 475 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 313 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 891 milyon dolarla İngiltere ve 817 milyon dolarla İtalya izledi.