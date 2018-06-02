Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bülteni (1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayısta ihracat 14 milyar 338 milyon dolar, ithalat 22 milyar 67 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, mayıs ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,57 artarak 14 milyar 338 milyon dolara, ithalat da yüzde 5,49'luk artışla 22 milyar 67 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 5,52 yükselerek 36 milyar 405 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 5,35'lik artışla 7 milyar 729 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Mayıs 2017'de yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 65 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

