Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bülteni (2)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayısta en çok ihracat 2 milyar 303 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" faslında gerçekleşti.

Bakanlığın mayıs ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, mayısta en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 303 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 400 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 902 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Mayısta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 685 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 357 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya ve 857 milyon dolarla İngiltere izledi.