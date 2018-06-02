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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bülteni (2)

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayısta en çok ihracat yapılan fasıl 2 milyar 303 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu - Mayıs ayı itibarıyla Türkiye genelinde 1 milyon 857 bin 38 esnaf ve sanatkar iş yeri bulunuyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayısta en çok ihracat 2 milyar 303 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" faslında gerçekleşti.

Bakanlığın mayıs ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, mayısta en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 303 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 400 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 902 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Mayısta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 685 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 357 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya ve 857 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 80 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2 milyar 51 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından mayıs ayında tahsil edilen vergiler 13 milyar 454 milyon lira oldu.

- Şirket verileri

Mayıs itibarıyla aktif limited şirket sayısı 765 bin 841, ticari işletme sayısı 720 bin 572, şube sayısı 197 bin 681, anonim şirket sayısı 124 bin 864, kooperatif sayısı 35 bin 304, kolektif şirket sayısı 10 bin 863, komandit şirket sayısı bin 784 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde mayıs ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 856 bin 909, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 857 bin 38 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

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dış ticaret verileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

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