"Gümrükler güvenlik tehditlerinin yok edilmesinin anahtarı"

Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri Beyhan, "Artık gümrükler, çok hızlı bir şekilde artış gösteren dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra her geçen gün artan uluslararası güvenlik tehditlerinin yok edilmesinin anahtar idareleri haline gelmiştir." dedi.

Beyhan, Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle Malatya'da bir otelde düzenlenen 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.

DGÖ bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaları, ulusal mevzuata ve uygulamaya aktarılması gereken gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Beyhan, bu doğrultuda gümrük camiasının önde gelen isimlerini akademik çalışmalarla bir araya getiren böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Beyhan, hızla küreselleşen dünyada uluslararası ticaretin, ekonomik kalkınma ve gelişmenin anahtarı konumunda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: