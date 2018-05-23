FİNANS

Gümrüklerde kaçağa geçit yok

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Gümrük muhafaza ekiplerince, bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 886 milyon liralık kaçakçılık engellendi - Ele geçirilen eşyalar arasında yaklaşık 111,3 milyon lira değerinde araç, 43,2 milyon liralık elektronik eşya, 32,4 milyon liralık tıbbi ürün, 12,2 milyon liralık akaryakıt da yer aldı

AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük muhafaza ekiplerince, bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarla 886 milyon liralık kaçakçılık önlendi.

AA muhabirinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmadı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından 21 Mayıs'a kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, cep telefonu, araç, ilaç, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu yüksek miktarda kaçak eşyaya el konuldu.

Yaklaşık 3 bin 500 operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilmeye çalışıldığı için el konulan eşyaların toplam değeri 886 milyon 12 bin 43 lirayı buldu.

Gümrüklerde 12 milyon 183 bin lira değerinde akaryakıt, 111 milyon 286 bin lira değerinde araç, 87 milyon 525 bin lira değerinde çeşitli eşya ele geçirildi.

- Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmadı

Ülkeye girişine izin verilmeyen eşyalar arasında 123 milyon 382 bin lira değerinde makine aksamı ve yedek parça, 43 milyon 241 bin lira değerinde elektronik eşya, 32 milyon 415 bin lira değerinde tıbbi ürün, 14 milyon 395 bin lira değerinde değerli maden, 4 milyon 700 bin lira değerinde döviz, 19 milyon 135 bin lira değerinde tekstil ürünü ve 1 milyon 935 bin lira değerinde zirai ürün yer aldı.

5 aya yakın sürede 243 bin 737 lira değerinde kaçak silah ve mühimmat, 52 milyon 604 bin lira değerinde tütün ve alkol yakalandı. Tütün yakalamalarının 46 milyon 351 bin 261 liralık kısmını sigara oluşturdu.

Gıda kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli tedbirleri hayata geçiren gümrük muhafaza ekipleri, bu dönemde 50 milyon 855 bin liralık kaçak gıdaya da geçit vermedi.

Öte yandan, bu dönemde 332 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bu yıl 21 Mayıs itibarıyla önlenen kaçakçılığın bazı sektörlere göre dağılımı şöyle (lira):

CinsiDeğeriElektronik eşya 43.241.581Tekstil19.135.251Tütün ve alkol52.604.261Araç111.286.133Gıda50.854.904Uyuşturucu 332.071.361Makine aksamı ve yedek parça123.382.663Çeşitli eşyalar87.525.388Akaryakıt 12.182.765Değerli maden 14.395.718Döviz 4.699.424Silah ve mühimmat 243.737Tarihi eser 37.907Tıbbi ürün 32.415.132Zirai ürün 1.935.818Toplam 886.012.043

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyorBoykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor
Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 olduTüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük muhafaza kaçakçılık

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KAYMOS yerli otomobilin koltuk üretimine talip

KAYMOS yerli otomobilin koltuk üretimine talip

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu (1)

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu (1)

Deniz üzerindeki havalimanı 2 ilin nüfusunu katladı

Deniz üzerindeki havalimanı 2 ilin nüfusunu katladı

SÖYLEŞİ - Altınsaç: Bu iş Merkez Bankası’nı aştı, ekonomi yönetiminden açıklama yapılması gerekiyor

SÖYLEŞİ - Altınsaç: Bu iş Merkez Bankası’nı aştı, ekonomi yönetiminden açıklama yapılması gerekiyor

Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor

Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.