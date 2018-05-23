Gümrüklerde kaçağa geçit yok

AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük muhafaza ekiplerince, bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarla 886 milyon liralık kaçakçılık önlendi.

AA muhabirinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmadı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından 21 Mayıs'a kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, cep telefonu, araç, ilaç, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu yüksek miktarda kaçak eşyaya el konuldu.

Yaklaşık 3 bin 500 operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilmeye çalışıldığı için el konulan eşyaların toplam değeri 886 milyon 12 bin 43 lirayı buldu.

Gümrüklerde 12 milyon 183 bin lira değerinde akaryakıt, 111 milyon 286 bin lira değerinde araç, 87 milyon 525 bin lira değerinde çeşitli eşya ele geçirildi.

- Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmadı

Ülkeye girişine izin verilmeyen eşyalar arasında 123 milyon 382 bin lira değerinde makine aksamı ve yedek parça, 43 milyon 241 bin lira değerinde elektronik eşya, 32 milyon 415 bin lira değerinde tıbbi ürün, 14 milyon 395 bin lira değerinde değerli maden, 4 milyon 700 bin lira değerinde döviz, 19 milyon 135 bin lira değerinde tekstil ürünü ve 1 milyon 935 bin lira değerinde zirai ürün yer aldı.