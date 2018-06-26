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Gümrüklerde yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Gümrüklerde yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne düzenleme

Gümrük işlemlerinin hızlı ve güvenli yapılması için yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin düzenlemelere gidildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, düzenlemeyle yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin yeni düzenleme hayata geçirildi. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunun değerlendirilmesine yönelik yapılacak yerinde inceleme neticesinde düzenlenecek rapor formatı objektif ve kolay anlaşılır nitelikte yeniden belirlendi.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalar tarafından gümrük işlemlerinin mevzuata uygun yapılmasını ve eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini sağlayacak eğitim ve iç kontrol süreçlerinin nasıl olması gerektiği saptandı. Bu firmaların sermayedarları, yönetim kurulu üyeleri veya temsile yetkili çalışanlarının güvenilirliğinin devamının sağlanması için bunların değişmesi halinde gümrük idaresine ne şekilde bildirimde bulunulacağı düzenlendi.

- Firma denetimi yapılacak

Bu firmaların tesislerinin güvenliğinin devamının sağlanması için mevcut tesislerinde değişiklik olması veya yeni tesis eklenmesi halinde ne şekilde bildirim yapılacağı yönetmelikte yer alırken, bu tesislerin emniyet ve güvenlik kriterlerine uygunluğu bölge müdürlüklerince oluşturulacak inceleme heyetince denetlenecek.

İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici kapsamındaki fazla mesai uygulamasında ihracat işlemlerinin hızlanmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenleme yapıldı. İzinli gönderici tarafından yapılan tüm taşımalarda, transit süresinin sistem tarafından her bir transit beyannamesi bazında otomatik verilmesine imkan sağlandı.

İzinli gönderici ve izinli alıcı başvurularında aranan transit beyanı/beyannamesi ve özet beyan sayılarına ilişkin koşul yeniden belirlendi.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahibi firmalar, hatalarını öz denetim kapsamında tespit ederek azaltmak için beyannamelerinin bir kısmını yılda bir kez inceleyerek rapora bağlayacak.

Sertifika sahibi firmaların yetkilendirilmiş yükümlü olma koşullarını karşılamaya devam etmelerini teminen, ön inceleme kapsamında bakılan tüm koşullar, gümrük idaresi tarafından her üç yılda bir ön izleme kapsamında yeniden incelenecek.

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