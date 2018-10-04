Gümrükte kaçak iş güvenliği ekipmanı ele geçirildi

İzmir Gümrük Muhafaza ekiplerince, bir firmanın Çin menşeli iş güvenliği kıyafetlerini Malezya menşeli gösterip gözetim uygulaması ve ek vergilerden kaçınarak ithalat yapmaya çalıştığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, İzmir Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmalarında, bazı firmalarca iş güvenliği ekipmanları ve iş elbiseleri ithalatında usulsüzlük yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Konuyu inceleyen ekipler, bazı ithalat beyannamelerinin şüpheli olduğunu tespit etti. İş güvenliği kıyafeti ithalatı yapan bir firmanın gerçekleştirdiği işlemler mercek altına alındı.

Takip edilen firma bir süre sonra iş güvenliği kıyafetleri ithalatı için gümrüğe başvurdu. Yapılan araştırmada, firmanın Çin menşeli iş güvenliği kıyafetlerini Malezya menşeli gösterip gözetim uygulaması ve ek vergilerden kaçınarak ithalat yapmaya çalıştığı anlaşıldı.

İthalatı yapmak isteyen firmanın iş yerinde ve eşyanın depolandığı antrepoda Gümrük Muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Aramada iş yerinde ve antrepoda beyana uygun olmayan, 132 bin yağmurluk, 270 bin çift eldiven, 45 bin parka ve 10 bin ceket olmak üzere 457 bin iş güvenliği kıyafeti ele geçirildi.

Uzmanlarca yapılan ön incelemede, bu kıyafetlerin iş güvenliği standartlarına uygun olmadığı, üretiminde kullanılan materyallerin de insan sağlığına zararlı olabileceği belirlendi.

El konulan kıyafetlerin gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 47 milyon lira olduğu belirtildi.

