FİNANS

Gümüş Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 15:18 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık (DHA)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
VakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldıVakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldı
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