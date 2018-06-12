Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor

Fatih TURAN/GÜMÜŞHANE, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı temeli yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle atılacak. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunluğunda 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ile Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin geçen yılki bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı için 24 firmanın katılımıyla ihale yapıldı. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pisti olacak, 285 milyon lira bütçeli, 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı projesinde yer teslimi de tamamlandı. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı için yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Temel atma töreniyle projede, pist, terminal binası ve kule gibi yapıların inşası çalışmalarına başlanacak. Bayburt ve Gümüşhane halkı da, bölge ekonomisinin yanı sıra turizmde de önemli katkılar sunması beklenen havalimanı projesi ile büyük heyecan yaşıyor. Vatandaşlar temel atılması için geri sayıma başlanan projede çalışmaların başlamasını da sabırsızlıkla bekliyor. Havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. 'GÜMÜŞHANE GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR' Gümüşhane Valisi Okay Memiş, havalimanı projesi ve bölgenin turizm potansiyeline ilişkin konuştu, temelin atılmasıyla inşasına başlanacak projenin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Kentin, yapılan ve yapılması planlanan yatırım ve projelerle geleceğe umutla baktığına işaret eden Vali Memiş, 1,5 yıl gibi sürede tamamlanması öngörülen proje için daha kısa ulaşımın sağlanacağı alternatif yollar planlandığını da kaydetti. Vali Memiş, "Bu projeyi büyük bir mutluluk ve heyecanla bekliyoruz. Bizim rüyamızdı, bu rüyamız da gerçek oluyor. Hava yolu artık halkın yolu olacak. Bu sayede kentin turizmine de önemli bir katkı sunacaktır. Dünyaya açılan bir kapımız olacak" dedi. 'İNŞALLAH UÇARIZ, GİDER GELİRİZ' Yöre sakini Mustafa İnci, temeli atılacak olan proje için sevinçli olduklarını dile getirerek, "Her ile bir havaalanı çerçevesinde bizim bölgemize de havaalanı gelmesi bizi son derece mutlu edecek. Hem bölgenin kalkınması, hem de vatandaşların kolayca seyahat edebilmeleri açısından bu güzel ve hayırlı olacak inşallah. Biz çok sevinçliyiz. Bayburt'la bir olacağından ötürü bunun ayrı bir gurunu yaşıyoruz. Umarım kısa zamanda biter bizler de uçar, gider geliriz" diye konuştu. 'UÇMAK BİZİM DE HAKKIMIZ' Muhtar İlhan Meral ise mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu projeyi çok olumlu ve yerinde buluyoruz. Tabii ki uçmak, seyahat etmek bizim de hakkımız. Olması gereken bir yatırımdı. Çok mutluyuz. Bölge ekonomisi de bu yatırımla canlanacak, istihdama da bu olumlu yansıyacaktır" ifadelerinde bulundu. CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım 2017'de, partisinin Bayburt Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, havalimanı hakkında şunları söylemişti: "15 yılda Bayburt'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı beldesinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah '2020' diye bana tarih verdiniz. Ben, diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz."

