FİNANS

Gümüşhane'de 380 dekar arazi tarıma kazandırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması' (ÇATAK) projesi kapsamında 3 ilçede uygulanan proje ile 380 dekar arazi tarıma elverişli hale getirildi.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması' (ÇATAK) projesi kapsamında 3 ilçede uygulanan proje ile 380 dekar arazi tarıma elverişli hale getirildi. Gümüşhane'de, geçen yıl başlayan ÇATAK projesi ile Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinde tarım arazilerinin korunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 380 dekar arazide yürütülen ÇATAK projesi ile tarıma elverişli olmayan araziye, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi gibi uygulama yapılarak tarıma hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. 2018 yılında, ÇATAK Komisyonunca belirlenen hassas alanlarda ve merkez ilçelerde 26 çiftçi, Şiran İlçesinde 352 çiftçi, Köse ilçesinde 89 çiftçi, Kelkit İlçesinde 44 çiftçi olmak üzere Gümüşhane’de toplamda 511 çiftçiye ÇATAK projesinin amaçları, başvuru koşulları, hakkında eğitim- yayım çalışmaları yapılarak, bilgilendirildi. ÇATAK Projesinin amacının, toprak ve su kalitesinin korunması, erozyonun önlenmesi ve tarıma oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak olduğunu söyleyen Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yüksek Ziraat Mühendisi ve Çatak Proje görevlisi Pınar Örkçü, "Bu projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerimiz yararlanabilir. Müracaatta bulunurken çiftçilerimizin arazilerinin orman arazilerinin olmamasına ve toplulaştırma arazilerden olmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Yürürlükte ki mevzuat gereğince bu gerekçeler olması gerekiyor. Çünkü ÇATAK projesi orman alanlarını ve toplulaştırma ilan edilen alanları kapsamamaktadır. İl müdürlüğümüz bu konuda hassasiyet gösteren çiftçilerimizin müracaatlarını dikkate alacaktır" dedi. ÇATAK projesinin 3 yıl ile sınırlı olduğunu ifade eden Pınar Örkçü, "2018 yılı itibariyle de il merkezimizde projeye dahil olmuş ve uygulamalarımız devam etmektedir. Gümüşhane Şiran İlçemizde ilk yıl kapalı drenaj uygulaması ve ahır gübre uygulaması yaptık. İkinci yıl ise kapalı drenaj uygulamasına devam ettik. Ancak yapılacak toprak tahlil sonuçlarına göre arazimizde toprağın pH değerini düzenlemek için kükürt uygulaması yapılacaktır. Önümüzde ki sene ise kapalı drenaj ve Korunga ekimi ile projemizin sonuna gelinecektir. Projemizin yeni dönem başvuruları için il veya ilçe müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir" diye konuştu. PORJE VERİMLİLİĞİ ARTTIRDI Şiran’da 40 yıldır çiftçilik yapan Selahattin Selvi de ÇATAK projesinin tarım arazilerinin verimini artırdığını söyleyerek, "Daha önce bu arazi su çekiyordu. Toprak çamur halinde olduğu için ektiğimiz ürün yarı yarıya düşüyordu. ÇATAK projesi ile verim yüzde 100 arttı. ÇATAK projesi bu tarz araziler için mutlaka yapılmalı" ifadelerini kullandı.

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