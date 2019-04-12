Gümüşhane'de ceviz üretimi artacak

Gümüşhane'de ceviz üretimini artırmak amacıyla üreticilere 36 bin fidan verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün eylem planı doğrultusunda kentte 2015 yılından bu yana 3 bin dönüm alana ceviz fidanı dikildi.

Üretim alanının 5 bin dönüme çıkarılması amacıyla üreticilere bugün 36 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesindeki törende, kentin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş ürünleri pestil ve köme üretiminde kullanılan cevizde dışa bağımlılığı sona erdirmek için çalıştıklarını söyledi.

Taşbilek, şöyle dedi:

"Bizim hedefimiz dikili alanımızın 2023 yılına kadar 12 bin 500 dönüme ulaşması. Bu yeter mi? Yetmez. Dut ağacına da girmemiz lazım. Ham madde olarak pestil ve kömede çok önemli bir malzeme. Buranın en özellikli ürünü, Gümüşhane denilince insanların tanıdığı bir ürün olan kuşburnuna yönelik çalışmalarımız da olacak. Önceliğimiz lütfen hanımlarımız olsun. Hanımların toprağa, meyveye, sebzeye bakışı bir anne gözüyle olacaktır. Burayı bir ceviz diyarı, badem diyarı yapmak lazım. Bunları üretmek ilk aşamada zahmetli olacak ama sonrasında ürünün depolaması ve pazar değerini kendimiz tayin edebilecek noktadayız."