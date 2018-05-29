GÜNDEME EK

1 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu AK Parti İl Başkanlığında aday tanıtım toplantısına katılacak, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek.
- Özlü, Karabük Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde milletvekili aday tanıtım toplantısının ardından Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulunacak.
(Kastamonu/12.00/13.00-Karabük/15.15/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnaf ziyaretinde bulanacak, muhtarlarla toplantı yapacak, esnaf ziyaretlerine devam edecek.
(Bayburt/11.00/18.45/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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