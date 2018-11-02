"Güneş, en ucuz enerji kaynağı haline geldi"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firma ve kurumları bir araya getiren sosyal şirket Solarbaba'nın kurucusu Ateş Uğurel, teknolojinin hızla gelişmesiyle güneşten elektrik elde etme maliyetinin gerilediğini, 2018 Ekim rakamları itibarıyla güneşin en ucuz elektrik üretme yöntemi haline geldiğini söyledi.

Uğurel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye olarak bir atılım dönemi içinde olduklarını, yapılacak birkaç düzenlemeyle dünyanın en büyük güneş enerjisi oyuncularından biri haline gelinebileceğini ifade etti.

Halen Türkiye'nin güneşten sıcak su elde etme konusunda dünyada ilk üç içinde yer aldığını, elektrik elde etme konusunda ise ilk 20'de dahi yer bulamadığını aktaran Uğurel, güneş enerjisi santrallerinde maliyetlerin hızla gerilemesinin bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Güneşin bedava ve sınırsız olduğuna dikkati çeken Uğurel, şöyle konuştu:

"Güneş enerjisi bundan 10 yıl önce hem Türkiye'nin hem de dünyanın en pahalı enerjisiydi. 2018 Ekim ayı rakamlarına göre en ucuz elektrik üretim yöntemi haline geldi. 1 megavatlık güneş santralini ortalama 800 bin dolara çıkarıyorsunuz. Bu rakam 2006 yılında 5 milyon dolardı. 2023 yılında bunun 400 bin dolar seviyesine kadar ineceği tahmin ediliyor.