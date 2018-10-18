"Güneş enerjili perde" üretip ihracatına başladı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Yıldız Teknopark'ta bulunan Yalçın Enerji'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Fuat Yalçın ürettikleri ve dünyanın ilk ve tek gerçek perde görüntüsüne sahip katlanabilir güneş paneli olarak tanımladığı "güneş enerjili perde"nin elektrik faturasında ciddi tasarruf sağlanacağını belirterek, "Perdeyle ilk olarak Ukrayna'ya ihracat yaptık, şu anda New York'tan iki firma ve Kıbrıs'tan da bir firma sipariş verdi." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek lisans tezi olarak çalıştığı ve 2,5 yıl süren bir Ar-Ge sürecinin ardından patentli ürünü haline getirdiği “güneş enerjili perdeyi” (solar curtain), özellikle yüksek katlı binalarda oturan ve güneş enerjisinden yararlanmak isteyenler için geliştirdiklerini söyledi.

Yalçın, bina çatılarına güneş paneli kurabilmek için ortak bir karar olması gerektiğini, fakat perde için böyle bir karara ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Perdede kullandıkları güneş hücresini Amerika ve Tayvan'dan aldıklarını, diğer malzemeleri Türkiye'den tedarik ettiklerini dile getiren Yalçın, kullandıkları hücredeki verimlilik oranının yüzde 22 ile en yüksek seviyede olduğunu vurguladı.