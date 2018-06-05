FİNANS

Güneş enerjisi ekonomiye katkı sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ: - "Güneş enerjisi sektörü ne kadar büyürse, ekonomimiz de o kadar hızlı büyür" - "Bu yıl 5 bin megavattan fazla güneş enerjisi santralinin devreye girmesi, 500 milyon dolar değerindeki elektriğin doğal bir kaynak olan güneşten üretilmiş olması anlamına geliyor"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu yıl 5 bin megavattan fazla güneş enerjisi santralinin devreye girmesi, 500 milyon dolar değerindeki elektriğin doğal bir kaynak olan güneşten üretilmiş olması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Demirdağ, yaptığı yazılı açıklamada, GENSED olarak sektörün gelişiminde önemli bir rol üstleneceklerini ve cari açıktan istihdama kadar pek çok olumlu yansıması olan güneş enerjisi alanındaki potansiyelin değerlendirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye'de güneş enerjisi alanında yatırım yapan sanayiciler olarak ülkenin geleceği için çok önemli görevleri olduğuna işaret eden Demirdağ, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi sektörü ne kadar büyürse, ekonomimiz de o kadar hızlı büyür. Eğer ülkemiz güneş enerjisi alanındaki şansını daha iyi kullanırsa, kaynaklarımızın yurt dışına çıkması önlenebilecek ve cari açık gelecek nesillerin sırtına yük olmaktan çıkacaktır. Kurulan her 10 megavatlık güneş enerjisi santrali yıllık 1 milyon dolar değerinde petrol ve doğalgaz karşılığı elektrik üretimine eşit. Panellerin 30 yıla kadar ömrü olduğu düşünülürse bu rakam 30 milyon dolara ulaşıyor. Bu yıl 5 bin megavattan fazla güneş enerjisi santralinin devreye girmesi, 500 milyon dolar değerindeki elektriğin doğal bir kaynak olan güneşten üretilmiş olması anlamına geliyor."

Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün yeni istihdam imkanlarını da artıracağını ifade ederek, "Türkiye'yi, tüm dünyada en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi alanında, dünya çapında söz sahibi yapmak adına azimle çalışacağız. En büyük hedeflerimizden biri bu." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştıMakine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı
SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güneş enerjisi Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönet

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.