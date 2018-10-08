Güneş enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihalesi

Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla toplam bin megavat bağlantı kapasitesinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ihale yapılacağı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihalelere ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar katılabilecek.

Başvurular, 31 Ocak 2019 saat 12.00’ye kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek. Başvurular aynı tarih ve adreste saat 14.00’ten itibaren detaylı incelenecek. İhalelerin yeri, tarihi ve saati ise İdare tarafından yarışmacılara daha sonra bildirilecek.