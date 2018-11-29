FİNANS

"Güneş enerjisinde kapasite 5 yılda 100 kat büyüdü"

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli: - "Güneşte 2018 kurulu gücümüzün 4 bin 923 megavat ile 5 bin megavat sınırına dayandığı, ülkemiz kurulu gücünde yüzde 5'i yakaladığımız bir yıl oldu. Yani, Türkiye'nin güneş enerjisindeki kapasitesi 5 yılda 100 kat büyüdü" - EkoRE Üst Yöneticisi Serhan Süzer: - "Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak istiyoruz. Burada (Niğde-Bor) Türk sertifikalı panel üreteceğiz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, "Güneşte 2018 kurulu gücümüzün 4 bin 923 megavat ile 5 bin megavat sınırına dayandığı, ülkemiz kurulu gücünde yüzde 5'i yakaladığımız bir yıl oldu. Yani, Türkiye'nin güneş enerjisindeki kapasitesi 5 yılda 100 kat büyüdü." dedi.

Kaleli, GÜNDER tarafından düzenlenen Solar Konferans ve Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2013'te ilk olarak lisanssız elektrik üretimi kavramıyla tanıştığını ve 2014'te güneş enerjisindeki kurulu gücün 40 megavat seviyesinde olduğunu söyledi.

Bu miktarın Türkiye'nin kurulu gücüne oranının on binde 5 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Kaleli, 2015'te ise lisanssız üretim santrallerinin kurulmaya başlandığını ve aynı yıl sonu itibarıyla kurulu gücün 248 megavata çıktığını aktardı.

Kaleli, 2016'da güneş enerjisi kapasitesinin ülke kurulu gücünün yüzde 1'ini sağlamaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Türk panel üreticilerimizin sayısının 20'ye yaklaştığı, yılda artık bin 500 megavatın üzerinde yerli panel üretebildiğimiz ve fotovoltaik güneş enerjisi sektörümüzün büyüme ve istikrara ulaşma noktasında çok büyük bir yol katettiği bir dönem oldu. Aynı dönemde kurulu gücümüz 3 bin 419 megavata ulaştı. Ülke kurulu gücümüze oranı ise artık yüzde 4'e çıktı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-1) ihalesinin yapılmasıyla birlikte ülkemiz yenilenebilir enerji kaynak alanlarıyla tanıştı. 2017 yılında bir önemli gelişme de artık çatı pazarımız için mevzuatın düzenlenmeye başlanmasıdır. Güneşte 2018 sektörümüzde artık yeni saha tipi lisanssız projeler için kapasitelerin verilmediği ancak çatı pazarı için mevzuatın kalan çok ufak eksikler ile düzeltildiği, çatıda kurulumun önünün açıldığı, kurulu gücümüzün ise 4 bin 923 megavat ile 5 bin megavat sınırına dayandığı, ülkemiz kurulu gücünde yüzde 5'i yakaladığımız bir yıl oldu. Yani, Türkiye'nin güneş enerjisindeki kapasitesi 5 yılda 100 kat büyüdü."

Türkiye'de şu anda 30'un üzerinde güneş paneli üretim fabrikası bulunduğunu aktaran Kaleli, bunların aktif çalışmaları durumunda 3 bin megavatın üzerinde panelin rahatlıkla üretilebileceğini söyledi.

Kaleli, çatılara güneş enerjisi santrali kurulması yönünde mevzuatta çok büyük bir gelişme de kaydedildiğini dile getirerek, "Bu konuda mahsuplaşma yönteminin ise taslağının hazırlandığını görüyoruz. Dolayısıyla gelinmek istenilen noktaya çok yaklaştık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın hedefi olan 4 bin megavatlık çatı kurulumu için geride pek de bir engel kalmadı." diye konuştu.

- "Panel için ön talepler alınıyor"

EkoRE Üst Yöneticisi Serhan Süzer de konferansın "Türkiye'de Güneş Piyasası ve Ar-Ge" oturumunda yaptığı konuşmada, süper teşvik kapsamına alınan, Niğde Bor'da kuracakları bin megavatlık ekipman üretim tesisi için 3,8 milyar lira teşvik aldıklarını ifade etti.

Tesiste modül, hücre, wafer ve ingot üretileceğini anlatan Süzer, şunları kaydetti:

"Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak istiyoruz. Süper teşvik alan 19 firmadan biriyiz ve 5 yıllık bir sürecin sonunda aldık bu teşviği. Teşviğin süresi 6 sene ve tüm süreçlerde bin megavata ulaşıyor olacağız. Burada (Niğde Bor) Türk sertifikalı panel üreteceğiz. Ayrıca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Ar-Ge'de iş birliği yapacağız. Önümüzdeki yıl YEKA veya çatılarda kullanılmak üzere farklı alanlardan panel talebi olacağını varsayıyoruz. Bu kapsamda ön talepleri almaya başlıyoruz. Bir ön talep listesi oluşturacağız ve sonra niyet sözleşmesini imzalayıp bu talepleri sıraya alacağız."

İki gün sürecek konferansta, güneş enerjisi sektörünün vizyonu ve sorunları ele alınacak.

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