Güneş enerjisinde yeni kapasite beklentisi

"Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 30 Kasım 2018 itibarıyla 4 bin 921 megavat lisanssız, 82 megavat lisanslı olmak üzere toplam 5 bin megavat sınırını geçti. Bu yıl yüzde 50'yi bulan güç artışı yaşadık. Güneş enerji santrallerindeki yerlilik oranını artırmak için panelin hücresini yapmak kaldı. Şu anda panel yerli, trafo yerli, kesici yerli, çelik yapılar yerli, kablo yerli. Devletimiz sektöre güvence verirse sektör hücreyi de yerlileştirecektir.

Demirdağ, sektör olarak 2019'da daha da iyisini yapabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Demirdağ, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisi sektörünün 2018'de 5 bin megavatı geçen kapasitesi, panelde yüzde 50'yi, güneş enerjisi santrallerinde ise yüzde 75'i aşan yerlilik oranıyla gücünü ispatladığını ifade etti.

Yatırımların sürmesi ve ülkemize daha fazla güneş santrali kurulabilmesi için yeni kapasiteler yaratılarak üretici desteklenmelidir. Bu sayede sektör olarak önümüz açılabilir, 2019 ve sonrasında da güneş enerjisi sektöründe kaliteli işler yapmaya devam edebiliriz. 2019'da alım teşviği değil, sadece ve sadece yeni kapasite istiyoruz."

Demirdağ, gelecek yıl daha çok ev ve fabrikanın kendi elektriğini üretmesini istediklerini vurgulayarak, "Ev ve fabrikalar sadece elektrik üretmekle kalmayıp komşularına da satabilsin, 2019 güneşin değerinin bilindiği bir yıl olsun." ifadesini kullandı.

