FİNANS

Güneş enerjisine 165 milyon liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz: - "Antalya'da 165 milyon lira yatırımla yeni fabrikamızı devreye aldık" - "Fabrikamız sayesinde hem kaliteyi çok daha optimum noktada tutacağız hem de çalışan sayısında 4'te 3 tasarruf ederek en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilerle de uluslararası alanda rekabet edebilir hale geleceğiz"

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji'nin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, 165 milyon lira yatırımla yeni güneş enerjisi paneli fabrikasını devreye aldıklarını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, ürettikleri güneş panelleri, yaptıkları yatırım ve ihraç ettikleri ürünlerle cari açığın kapanmasına fayda sağladıklarını söyledi.

CW Enerji'nin Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticileri arasında yer aldığını kaydeden Yılmaz, üretim kapasitelerinin yaklaşık bir yıl öncesine kadar 450 megavat olduğunu, şu an ise 750 megavat seviyesine ulaştıklarını aktardı.

Şirket olarak 15 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fas'tan Tunus'a, Gana'dan Almanya'ya, Suriye'den Kosova'ya kadar dünyanın birçok ülkesine yaptığımız ihracatı 2019'da 30, 2020'de 40 ülkeye çıkaracağız. Tabii ihracata açıldığımızda uluslararası arenadaki rakiplerimiz karşımıza çıkıyor. Onlarla kalite olarak fazlasıyla rekabet ediyoruz hatta birçoğundan daha iyiyiz. Fiyat olarak rekabet etmek tabii ki kolay değil. Onlarla rekabet edebilmek adına üretim kapasitemizi 750 megavata çıkardık. Kapasitemizi çok yakında 1 gigavata çıkaracağız. Bunun için de 'Sanayi 4.0' normlarına uygun, yüzde 100 otomasyon odaklı yeni fabrikamızı hayata geçirdik. Fabrikamız sayesinde hem kaliteyi çok daha optimum noktada tutacağız hem de çalışan sayısında 4'te 3 tasarruf ederek en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilerle de uluslararası alanda rekabet edebilir hale geleceğiz."

\

- "Güneş enerjisine geçiş zorunlu"

Fabrikanın Türkiye ve Avrupa enerji piyasaları için çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Antalya'da 165 milyon lira yatırımla yeni fabrikamızı devreye aldık. Önceden 50 işçinin yapabildiği bir işi, iki robotik makine çok daha hızlı ve kaliteli yapabilecek. Yapılan yüzde 100 otomasyon yatırımı sayesinde 400 üretim çalışanından tasarruf edilerek işçilik maliyetleri ciddi oranda düşürüldü." dedi.

Yılmaz, 5-6 yıl öncesine kadar güneş enerji santrallerinin bir tercih meselesi olduğunu ancak bu durumun artık bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Artık sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektrik üretiminde güneş enerjisine geçiş yapmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikanın birinci etabının üretime başladığını ifade eden Yılmaz, yakın zamanda diğer fabrikadaki makineleri de taşıyarak yeni tesisi tam kapasiteyle çalışır hale getireceklerini ifade etti.

Yılmaz, fabrikanın yıllık üretim kapasitesini her yıl yüzde 30 artırarak, gelecek iki yıl içinde istihdam sayısını da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Rize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyorRize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyor
TBM / Duman: Bağkurlular'a da erken emeklilik geliyorTBM / Duman: Bağkurlular'a da erken emeklilik geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya cw Enerji yatırım

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam

Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam

Çuval çuval getirip bardak bardak satıyorlar

Çuval çuval getirip bardak bardak satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyor

TBM / Duman: Bağkurlular'a da erken emeklilik geliyor

TBM / Duman: Bağkurlular'a da erken emeklilik geliyor

KOBİ’lerin ihracattaki payı artarken, ithalattaki payı azaldı

KOBİ’lerin ihracattaki payı artarken, ithalattaki payı azaldı

İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

Sanayici fırtınadan çıkmayı bekliyor

Sanayici fırtınadan çıkmayı bekliyor

Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldı

Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.