FİNANS

Güneş enerjisinin geleceği SOLARTR 2018’de ele alınacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

Türkiye güneş enerjisi sektörünün öncü kuruluşlarının katılımıyla iki yılda bir düzenlenen SOLARTR 2018, ve bu yıl 29-30 Kasım’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule’de düzenlenecek SOLARTR 2018’de üniversiteden sanayiye, kamu sektöründen sivil topluma  güneş enerjisinin geleceği konuşulacak.

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Türkiye güneş enerjisi sektörünün öncü kuruluşlarının katılımıyla iki yılda bir düzenlenen SOLARTR 2018, ve bu yıl 29-30 Kasım’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule’de düzenlenecek SOLARTR 2018’de üniversiteden sanayiye, kamu sektöründen sivil topluma güneş enerjisinin geleceği konuşulacak.

Bilim ve teknoloji ağırlıklı teması ile bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan “SOLARTR Konferans ve Sergisi”, iki gün boyunca güneş enerjisi paydaşlarını buluşturacak. Üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri işbirliğinde, 100’ü aşkın bilimsel sunuma ve poster bildiriye ev sahipliği yapacak olan konferansta, uzman konukların katılımıyla iki gün boyunca sektörün gelişimi ve gelecek planları değerlendirilecek.

Güneş enerjisi sektörü büyük buluşmaya hazırlanıyor

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik güncel gelişmelerin paylaşılacağı konferans ile paydaşların ihtiyaçlarına ve önerilerine yer verilirken firmalar, güneş enerjisi dostları ile buluşacak. Enerji gündeminin en güncel başlıklarından olan depolama ve elektrikli araçlar için özel oturumlara yer verilirken yenilenebilir enerji kooperatifleri, BIPV (Mimari Amaçlı Güneş Pili) ve SHC (Güneş Isıtma ve Soğutma) teknolojileri için atölye çalışmaları düzenlenecek. SOLARTR 2018’in bu yılki gündem başlıkları arasında ise Yerli Üretim ve ARGE, Çatı Uygulamaları, Yerel Yönetimler ve Güneş Enerjisi, Güneş Enerjisi Finansmanı, Yenilenebilir Enerjide Depolama ve Elektrikli Araçlar ve Güneş Enerjisi ve İletişim yer alacak.

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