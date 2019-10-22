Güneş enerjisiyle 30 yılda 18 milyar dolar ülkede kalacak

İSTANBUL (AA) - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 5 bin 600 megavatı bulduğunu belirterek, "Güneş enerjisinde bin megavatlık kurulu güç, yılda 110 milyon dolarlık gaz ithalatını önlüyor. Güneş enerjisi santrallerinin ömrünün 30 yıl olduğu düşünüldüğünde, mevcut kurulu güçle 30 yılda ithal yakıtlara harcanabilecek 18 milyar doları ülkemizin kasasında tutmuş olacağız." dedi.

TG Expo Uluslararası Fuarcılık ve GENSED tarafından 11-13 Mart 2020'de Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Solar İstanbul 2020 Konferans ve Fuarı" için gerçekleştirilen toplantıya, TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Gazioğlu ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erinç Kısa, Konar Enerji Üst Yöneticisi ve GENSED Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir katıldı.

Demirdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, "Geleceğin Yeni Teknolojileri" temasıyla düzenlenecek fuarla, tüm sektörü bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.