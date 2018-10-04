Anadolu'nun en önemli üretim üssünde 75 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Nursaçan, son yıllarda güneş enerjisi alanında yaptıkları yatırımlarla hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine, bin 300 fabrikanın bulunduğu bölgenin Türkiye'nin en büyük 5. organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların gündüz tükettiği elektriğin yüzde 20'sini karşılayan bu tesis sayesinde doğalgaz tüketimi azalırken, yıllık 10 milyon dolarlık kaynağın da yurt içinde kalması sağlanıyor.

Bölgedeki fabrikaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla KOSB'un hemen yanında kurulan ve Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olduğu belirtilen tesis, yıllık 51 megavat kurulu güce sahip.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulan güneş enerjisi tarlasında elektrik ürettiklerini anlatan Nursaçan, "Ülke olarak temiz enerjiye önem vermemiz lazım. Allah'ın bize bahşettiği güneşi enerjiye dönüştürmeye karar verdik. Hızlı hareket ederek bunu yaptık. Şu anda Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santraline Kayseri OSB olarak sahip olduk. Bugünkü kapasitemiz 51 megavat." dedi.

KOSB yönetimi olarak bu alanı çok önemsediklerini, göreve geldikleri günden itibaren yatırımlarını hız kesemeden sürdürdüklerini dile getiren Nursaçan, şunları kaydetti:

"Görevi devraldıktan sonra güneş enerjisinden elektrik üretimine daha ciddi yatırımlar yapma kararı aldık. Biz geldiğimizde 6 megavatlık bir üretim vardı. Yaptığımız yatırımla güneş enerjisinden 51 megavat üretim sağlar hale geldik. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 5 megavata yakın ilave yapacağız. Buranın yıllık cirosu 10 milyon doları aşıyor. KOSB'nin altyapı sorunlarını bu tesisten elde ettiğimiz gelirle uzun yıllar sanayicimiz elini cebine sokmadan hizmet edeceğiz. Bu, Kayseri için iyi bir fırsat oldu."