"Güneş kentinden" panel ihracatı

Türkiye'nin ilk solar panel üreticilerinden biri olduklarını anlatan Özberk, Türkiye gibi bol güneşli bir ülkede güneş enerjisi piyasasının her geçen yıl geliştiğini belirterek, "Güneş enerjisi her yıl bir adım daha ileriye giderek, şu anda lisanssız elektrik üretiminde 6 bin megavata kadar kurulu güç oluşmuştur. Bu kurulu gücün yüzde 5'ine SolarTürk olarak panel tedariğinde bulunduk." dedi.

Özberk, şu ana kadar Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika'nın yanı sıra Ortadoğu ve Afrika ülkelerine güneş paneli ihracatı yaptıklarını dile getirerek, 2016'dan 2018'e kadar hareketlenen iç piyasaya ağırlık verdiklerini, 2019 itibarıyla da ağırlıklı olarak Suriye, Irak ve İran'a dış satım yaptıklarını aktardı.

Ağırlıklı yerli hammaddeler kullanarak enerji panelleri yaptıklarını anlatan Özberk, şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılında 30 megawattla başladık, şu anda 200 megawatt üretim kapasitemiz var. İlk başladığımız yıllarda ham maddesinin yüzde 100'ü ithal olan üretimimizin şu anda yüzde 55-60'ını yerlileştirdik. Ürettiğimiz panellerin yüzde 55-60'ını yerli ham maddeler kullanarak yapıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar yaklaşık 42 şehirde güneş panellerimiz var. Son dönemde 20 belediyeye değişik projeler yaptık. Yakın zamanda açılması planlanan Bağdat Stadyumu'nun üzerindeki panelleri de biz veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki güneş enerjisi paneli tedariğinin yüzde 10'unu temin etmek. Yüzde 5 olan payımızı yüzde 10'a çıkarmak. Şu anda yapılmış güneş enerjisi santrallerinin yüzde 70'i yerli. Hammaddesine yani güneşe para vermiyoruz. Dünyadaki en ucuz enerji kaynağı güneş. Maliyeti de çok az. hammaddesine para verilmeyen tek enerji kaynağı güneştir. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Santral yapım maliyetleri çok düştü. Kendisini 4-5 yılda amorti eder hale geldi. Bunun için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsinin kullanılması gerekiyor. "