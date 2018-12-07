Güneş kolektörleri zorlu testlerden geçiyor

Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarda, güneş kolektörleri başta mekanik ve termal performans olmak üzere 14 zorlu testten geçiriliyor.

Ülkede bu alanda sertifika veren test merkezi bulunmaması nedeniyle birçok firma ürünlerine ya yurt dışından sertifika alıyor veya sertifikalandırmadan satışa sunuyor.

MEHMET FATİH ASLAN - Güneşli gün sayısının en fazla olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da kurulan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) bölgedeki güneş kolektörlerine sertifika vermeye başladı.

GAP YENEV Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyeli çok yüksek olduğu için kurduklarını söyledi.

Laboratuvarın teknolojik altyapı olarak Türkiye'de özel olarak kurulan tek merkez olduğunu belirten Aktacir, laboratuvarın sadece Türkiye'de değil bölgedeki ülkelere de hitap edebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

- "14 test yapabiliyoruz"

Termal sistemlerin bireysel olarak kullanıldığını, bu anlamda rağbet gördüğünü dile getiren Aktacir, şöyle devam etti:

"Merkezimizde TÜRKAK'tan onaylı 14 test yapabiliyoruz. Bunlar standartların istendiği testlerdir. Üreticilerimiz başarılı kolektörler üretmek istiyorlarsa bu testlerin tamamından başarıyla geçilmesi gerekiyor. Biz tüm bu testleri termal sistemler için yapabiliyoruz. Güneş kolektörlerine yönelik termal ve mekanik testler uyguluyoruz. Kolektörlerin termal olarak ne kadar verimli çalıştığını kontrol ediyoruz. Mekanikte ise yeni geliştirilen bir kolektörün darbeye, kış koşulları gibi atmosferik ortamdaki zorluklara karşı dayanıklılığını test ediyoruz. Testlerin sonunda buna yönelik rapor düzenleyerek kolektörlerin standartlara uygun olup olmadığını belirlemiş oluyoruz."