Güneş panellerini robot temizleyecek

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) geliştirilen robot, kirlenen güneş panellerini otomatik olarak tespit edip temizliyor.

MCBÜ Mühendislik Fakültesi ile bir mühendislik şirketinin TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdiği "Güneş Paneli Temizleme Otonom Robotu Projesi" kapsamında geliştirilen ilk makinelerin test edilmesine başlandı.

Panellere ulaşan güneş ışığının kirlilik nedeniyle azalması durumunda otomatik olarak devreye giren robot, panelin dış yüzeyindeki sıcaklığa göre temizlik şeklini belirliyor.

Gündüz yapılan temizlik işlemi sırasında güneş panelinin üzerindeki yüksek sıcaklık dolayısıyla panelin çatlama riskine karşı su kullanmayan robot, sadece fırçayla yüzeyi temizliyor. Robot, gece yapılan temizleme işlemlerinde ise yakınındaki tankerden haznesine su çekerek temizlik yapıyor.

Temizlik zamanını ve yöntemini kendisi belirleyen robot, alternatif yöntemlere kıyasla hızı ve verimliliğiyle öne çıkıyor.

MCBÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotun tamamen otonom çalıştığını, kirliliği ve verimlilik kaybını tespit ederek temizleme işlemine geçtiğini söyledi.