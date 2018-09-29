FİNANS

Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgar enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen bölgeleri açıkladı.

Bakanlığın koniye ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı YEKA'lar, Bor, Viranşehir ve Erzin olarak belirlendi.

Erzin YEKA'ya dahil edilen koordinatlar Hatay'ın yanı sıra Osmaniye'nin Toprakkale ve Adana'nın Ceyhan ilçelerini de içerdi.

Rüzgar enerjisine dayalı YEKA'lar ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak duyuruldu.

Söz konusu Bakanlık kararından ayrıca, daha önce ilan edilen Karapınar YEKA'nın sınır ve köşe koordinatlarının revize edilmiş haline de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
enerji güneş Rüzgar YEKA

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