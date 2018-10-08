Güneşte 2. YEKA ihalesinde düşük birim fiyat bekleniyor

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, toplam bin megavat bağlantı kapasiteli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş enerjisi ihalesinde fabrika kurma şartı ve uzun dönemli Ar-Ge zorunluluklarının çıkartıldığını belirterek," Sadece yerli ekipman kullanılarak inşa edilecek bir santral yarışması olan YEKA-2 GES için sektör olarak kilovatsaat başına 5 dolar/cent ve altında bir fiyatın ortaya çıkma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz." dedi.
Kaleli, güneş enerjisinde toplamda bin megavatlık kapasite için bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ihale sürecini, AA muhabirine değerlendirdi.
Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla ihale duyurusu yapılan YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ihale yapılacağını hatırlatan Kaleli, "İhalenin üç parçada yapılacak olması finansmanı kolaylaştıracağı gibi rekabet ortamını da arttıracaktır." ifadesini kullandı.
Yabancıların iştahının da dikkate alınarak ihalede son başvuru tarihinin 31 Ocak 2019 olarak belirlenmesinin, söz konusu yatırım sürecinde daha başarılı sonuç elde edilmesini sağlayacağını aktaran Kaleli, şöyle konuştu:
"GÜNDER olarak bizler de sektörel bir toplantı yaparak her bir madde için sektör paydaşlarının görüşlerini almış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletmiştik. Bakanlığımız tüm görüşleri değerlendirdi ve bu anlamda YEKA-2 GES Yarışma İlanı yayımlandı. YEKA-1 projesinde ihaleyi kazanan ortak girişim grubunun 6,99 dolar/centlik fiyatı ile karşılaştırıldığında bazı farklılıklar dikkati çekiyor. YEKA-1 içerisinde bulunan fabrika kurma şartı ve uzun dönemli Ar-GE zorunluluklarının çıkartıldığı, sadece yerli ekipman kullanılarak inşa edilecek bir santral yarışması olan YEKA-2 için, 5 dolar/cent ve altında bir fiyatın ortaya çıkma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz."
Açıklanan YEKA-2 GES ihalesinde tavan fiyatı kilovatsaat başına 6,5 dolar/cent, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak duyuruldu. Açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ihalede duyurulan söz konusu birim fiyat başlangıç rakamı olarak baz alınacak.
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- Birinci YEKA GES ihale süreci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bin megavatlık Karapınar YEKA güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası ve Ar-Ge tesisi kurulumu için geçen yıl açtığı ihaleyi Kalyon Holding ve Güney Koreli Hanwha Q-Cells ortak girişimi kazanmıştı. Ortak girişim grubu, 15 yıl alım garantisi sağlanan ihalede, kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent ile en iyi teklifi vermişti.
Söz konusu proje kapsamında, panel üretiminde yerlilik oranının ilk yıl yüzde 60, ikinci yıldan itibaren yüzde 70 olması planlanıyor. Söz konusu projeyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerinde bir üretim merkezi haline gelmesi hedeflenirken, bölgeye de ihracat yapılması mümkün olabilecek.
İhaleyi kazanan ortak girişim içindeki Kalyon Holding'in Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, YEKA güneş projesi kapsamındaki Türkiye’nin ilk entegre panel üretim fabrikasının Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacağını açıklamıştı.
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