FİNANS

"Güneşte 2023 hedefi 15 gigavat"

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan: - "Güneş enerjisinde toplamda 5 gigavatlık bir yatırım söz konusu. Hedefimiz, 2023 yılında 15 gigavatlara ulaşmak" - "Sistemin sadece kurulum maliyeti oluyor. Panelin 25 yıl ömrü var ve diğer santrallerle karşılaştırdığımız da işletme giderleri çok düşük"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, "Güneş enerjisinde toplamda 5 gigavatlık bir yatırım söz konusu. Hedefimiz, 2023 yılında 15 gigavatlara ulaşmak." dedi.

Yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 700 saati aşan Türkiye'de, güneş enerjisi santrallerine (GES) olan ilgi her geçen gün artıyor.

Güneş enerjisinin sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağı olması bu alanda yapılacak yatırımları önemli hale getiriyor.

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneş bakımından iyi bir kuşakta yer aldığını ve günde 7,5 saate yakın bir güneşlenme süresinin olduğunu söyledi.

Dernek olarak güneşten elektrik üretimini yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Erkan, "Tüketimin olduğu yerde üretim yapmak önemli." ifadesini kullandı. Erkan, şöyle devam etti:

"Keban Barajı'nda ürettiğiniz enerjiyi İstanbul'a taşıyana kadar hem yatırım maliyeti hem de kayıplar söz konusu. O yüzden tüketimin olduğu yerde üretim yapılırsa bunun avantajları çok büyük oluyor. Güneş yatırımını bireysel olarak aile de yapıyor, firma da yapabiliyor. İşletim sermayesi dediğimiz güneş bedava. Sistemin sadece kurulum maliyeti oluyor. Panelin 25 yıl ömrü var ve diğer santrallerle karşılaştırdığımızda işletme giderleri çok düşük."

- "Bireysel ya da endüstriyel çatıların çoğalacağını göreceğiz"

Sektörün hızla büyüdüğünü belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin yayınladığı veriler var. Bu verilerde Türkiye'nin kurulu gücü 88 gigavat. Güneşe baktığımızda bu oran 5 gigavatı geçmiş bulunuyor. Bu oranla yüzde 5-6 mertebesinde bir büyüklüğe ulaştık. Bu oranı son 2 yılda gerçekleştirdik. Bundan sonra güneşte öz tüketim amaçlı bireysel ya da endüstriyel çatıların çoğalacağını göreceğiz. Şu anda bireysele göre sanayide kullanılan GES'ler daha fazla ancak totale baktığımızda bu oran çok küçük. Biz de bu yüzden il il gezerek bu işleri anlatmaya çalışıyoruz. Ankara'dan ortadan çekeceğimiz bir çizginin aşağısı güneşte çok daha iyi gibi gözüküyor. Türkiye'de her tarafta GES kuruyoruz ancak kurulumda birinci şart tarım arazisi olmayacak. Konya ve Kayseri'de büyük kurulumlar var. Güneş enerjisinde toplamda 5 gigavatlık bir yatırım söz konusu, bu da 5 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bu büyük bir pazar ve bunun sürekli olması lazım. Hedefimiz 2023 yılında 15 gigavatlara ulaşmak. Bu rakama ulaştığımızda üretimde yüzde 10'a ulaşacağız demektir."

Erkan, güneşin sosyal sorumluluk gibi düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, "Geleceğimize ve gençlerimize bir yatırım gibi düşünmeliyiz ama bugün ama yarın herkesin güneşle tanışacağını düşünüyoruz. Herkesi güneşlenmeye davet ediyoruz." dedi.

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5 milyar dolar GES Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel kayseri

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