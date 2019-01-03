"Güneşte 2023 hedefi 15 gigavat"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, "Güneş enerjisinde toplamda 5 gigavatlık bir yatırım söz konusu. Hedefimiz, 2023 yılında 15 gigavatlara ulaşmak." dedi.

Yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 700 saati aşan Türkiye'de, güneş enerjisi santrallerine (GES) olan ilgi her geçen gün artıyor.

Güneş enerjisinin sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağı olması bu alanda yapılacak yatırımları önemli hale getiriyor.

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneş bakımından iyi bir kuşakta yer aldığını ve günde 7,5 saate yakın bir güneşlenme süresinin olduğunu söyledi.

Dernek olarak güneşten elektrik üretimini yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Erkan, "Tüketimin olduğu yerde üretim yapmak önemli." ifadesini kullandı. Erkan, şöyle devam etti:

"Keban Barajı'nda ürettiğiniz enerjiyi İstanbul'a taşıyana kadar hem yatırım maliyeti hem de kayıplar söz konusu. O yüzden tüketimin olduğu yerde üretim yapılırsa bunun avantajları çok büyük oluyor. Güneş yatırımını bireysel olarak aile de yapıyor, firma da yapabiliyor. İşletim sermayesi dediğimiz güneş bedava. Sistemin sadece kurulum maliyeti oluyor. Panelin 25 yıl ömrü var ve diğer santrallerle karşılaştırdığımızda işletme giderleri çok düşük."