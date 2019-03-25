"Güneşte 4 yılda 5 bin megavat kurulu güce ulaştık"

İLYAS AVCI - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, "Türkiye güneş açısından çok şanslı bir ülke. Bu coğrafyada bu şansı daha iyi değerlendireceğiz. Güneş enerjisinde 4 yıl gibi bir sürede sıfırdan başlayarak, 5 bin megavatı geçen kurulu güce ulaştık." dedi.

Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisinin Türkiye açısından çok önemli bir değer olduğunu ve dünyada da bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli haritasına bakıldığında Konya'nın avantajlı bir şehir olarak dikkati çektiğini aktaran Demirdağ, şöyle konuştu:

"Güneye indiğimizde Şanlıurfa biraz daha iyi. Kuzey ve kuzeydoğumuz biraz daha kötü diyoruz. Ama dünya haritasına baktığımız zaman, bugün 50 bin megavata yakın güneş santrali kuran Almanya'nın en iyi yeri, aslında bizim 'kötü' dediğimiz yerlerden daha kötü. Dolayısıyla Türkiye güneş açısından çok şanslı bir ülke. Bu coğrafyada bu şansı daha iyi değerlendireceğiz. Kötü bir başlangıç olmadı ülkemiz için. Güneşte 4 yıl gibi bir sürede sıfırdan başlayarak, 5 bin megavatı geçen kurulu güce ulaştık."