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Güneşte çatı, cephe uygulamalarına yönelik karar yolda

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Bir hafta içinde EPDK lisanssız elektrik üretimine ilişkin süreci basitleştiren bir düzenleme çıkaracak" - "Güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarının önünü açan bir dizi karar çıkacak. Böylelikle çatı kurulumu, mahsuplaşma gibi süreçler hızlandırılmış olacak" - "Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için biyogazdan enerji üreten sistemler kurulacak. Bunun için TEMSAN'a görev verdik" - "Önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar ilk etapta Ankara'nın köylerinde birkaç çiftçimizle görüşecek. Biyogaz reaktörlerinin kurulumunu oralarda yapacağız"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) bir hafta içinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin süreci basitleştiren bir düzenleme çıkaracağını belirterek, "Güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarının önünü açan bir dizi karar çıkacak. Böylelikle çatı kurulumu, mahsuplaşma gibi süreçler hızlandırılmış olacak." dedi.

Dönmez, AA muhabirine, güneş enerjisi ve biyogaz uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de son 4 yılda yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atıldığını, en büyük gelişmenin de güneş enerjisinde kaydedildiğini dile getiren Dönmez, "Fiilen çalışan 5 bin megavat seviyesinde lisanssız güneş enerjisi santralimiz (GES) var. Şu an bürokrasi, harç, vergi ve diğer masrafları azaltmak suretiyle güneş paneli çatı uygulamalarının önünü açmak istiyoruz. Türkiye'de 20 milyon konut var. Potansiyel oldukça yüksek." diye konuştu.

Bakan Dönmez, tarım arazilerini ve bahçeleri korumak için tarım alanlarında lisanssız GES uygulamalarının sınırlandırılacağını bildirdi.

Lisanssız elektrik üretiminde ev ve iş yerlerinde çatı ve cephe tipi mini GES uygulamalarındaki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Lisanssız güneş enerjisi üretimi açısından ciddi bir potansiyelimiz var, üretim noktasıyla tüketim noktasının aynı olması koşuluyla bu işin önünü açacağız. Üreticiler ihtiyacı olan enerjiyi üretirken, ihtiyaç fazlası elektriği de sisteme satabilecek. Mevcut sistemde saatlik mahsuplaşma vardı, ürettiğiniz saat itibarıyla üretim-tüketim dengesi dikkate alınıyordu, şimdi EPDK bir çalışma yaptı. Yakında açıklayacak, aylık mahsuplaşma olacak. Yani aynı ay içinde gündüz ürettiğini gece de tüketme imkanı sağlanacak. Bu, sistem verimliliğini artıracak, daha sağlıklı bir sisteme sahip olacağız. Bir hafta içinde EPDK lisanssız elektrik üretimine ilişkin süreci basitleştiren bir düzenleme çıkaracak. Güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarının önünü açan bir dizi karar çıkacak. Böylelikle çatı kurulumu, mahsuplaşma gibi süreçler hızlandırılmış olacak. Bu sürecin önünü açtığımızda bir elektrik tedarikçisiyle anlaşıp çatınıza bunu kurdurabilirsiniz."

- "Güneşte teknoloji çöplüğü olmayacak"

Bakan Dönmez, bazı ülkelerden gelen düşük kaliteli güneş panel ve ekipmanlarının sektörde yaratabileceği "teknoloji çöplüğü" endişesinin yersiz olduğunu belirtti.

Türkiye'de güneş paneli ve ekipman üretimi yapan 30'a yakın imalatçı bulunduğuna işaret eden Dönmez, "Bu ekipmanların ithalatında belli bir gümrük vergisi var, içerideki üreticiyi koruma işlevi görüyor. Türkiye'de üretileni tercih etmek daha mantıklı." diye konuştu.

- "Köylere biyogaz reaktörleri kurulacak"

Bakan Dönmez, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar için biyogazdan enerji üreten sistemler kurulacağını bildirdi.

Bunun için Türkiye Elektro Mekanik Sanayi Anonim Şirketine (TEMSAN) görev verdiklerini, TEMSAN'ın kırsal bölgelerde kurulacak sisteme yönelik sıkı bir çalışma yürüttüğünü anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta şirkette kısa bir incelemede bulundum. Birkaç reaktörün şu anda çalışması devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar ilk etapta Ankara'nın köylerinde birkaç çiftçimizle görüşecekler. Bu biyogaz reaktörlerinin orada kurulumunu yapacağız. Kendilerine 'basit bir sistem olsun.' dedim ama tabii ki her türlü standardı ve belgeyi tedarik etmek şartıyla montajı kolay, kullanımı kolay, güvenliği azami derecede artırılmış sistemler olmasını arzu ediyoruz."

Dönmez, kısa süre içinde sistemin bütün sertifikasyon, izin yönetimi süreçlerinin tamamlanacağını belirterek, "Bu, basit bir sistem. Dünyada uygulamaları var. Bizim yöremize uygun, soğuk ve sıcak bölgelere göre bir düzenleme yapmak gerekiyor. Teknolojik altyapı üzerinde çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmasıyla yıl bitmeden seri üretime geçmek suretiyle, uygun taksit ve koşullarla vatandaşların bu sistemi temin etmesini istiyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, söz konusu sistemin, bir hanenin bir gün içindeki ocak kullanımı için ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılayacağını ve bunun için 3-4 büyükbaş hayvana ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Köylerde kurulacak biyogaz reaktörleriyle hayvansal atıklar biyogaza dönüştürülecek. Çiftçiler ürettikleri bu biyogazı ısınma ve sıcak su temininde de kullanabilecek.

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biyogaz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güneş enerjisi

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