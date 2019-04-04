Lisanssız Elektrik Yönetmeliği Taslağı'nın geçen hafta itibarıyla onaylandığını ve bir hafta içinde yayımlanmasını beklediklerini söyleyen Kaleli, taslağa, jeotermal, biyokütle ve biyogaz tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden karşılayabilmeleri için bir madde eklendiğini, bu maddenin söz konusu tesisler için çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Kaleli, 12. Uluslararası Güneş Enerji ve Teknolojileri Fuarı Solarex kapsamında GÜNDER, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) tarafından düzenlenen oturumda konuştu.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları-3 (YEKA-3) kapsamında 35-40 ilde, kapasiteleri 10 ila 50 megavat arasında değişen proje ihalelerinin bu yıl yapılmasını beklediklerini belirterek, "Üçüncü çeyreğe sarkmayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde küçük kapasiteleri yatırımcılar kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirebilirler." dedi.

Kaleli, taslakta lisanssız güneş enerjisinde bir megavatlık limitin yükseltilmesi ve aylık mahsuplaşmanın önünün açıldığını bildirdi.

Rüzgar ve güneş enerjisinde hibritleşmenin de önünün açılmasını beklediklerini dile getiren Kaleli, "Her iki megavat rüzgara bir megavat güneş kapasitesi olacak şekilde hibritleşme sağlanabilir. Rüzgar santrallerinin yanına bu şekilde kurulumlar yapılabilir." diye konuştu.

Kaleli, daha önceden çağrı mektupları verilmiş fakat süreleri dolan bin 500 megavatlık lisanssız güneş enerjisi santralleri için de resen süre uzatımı yapılmasını istediklerini, bu projelerin sürelerinin 31 Aralık 2020'nin sonuna kadar uzatılması durumunda söz konusu kapasitenin büyük bölümünün hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Bir yıl içinde güneş enerjisi sektöründe az da olsa daralma yaşanabileceğine dikkati çeken Kaleli, "Elimizde mevcut çağrı mektupları var. O yüzden bu projelerin bir şekilde hızlandırılması gerekiyor. Bu kapasiteleri her ne şekilde olursa olsun açmak ve değerlendirmek zorundayız." dedi.